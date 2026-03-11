Handläggare till samhällsviktig verksamhet i Örebro/Åsbro!
2026-03-11
Vill du arbeta i en roll där administration möter samhällsnytta på riktigt? Vi söker nu en strukturerad och engagerad handläggare/administratör till ett uppdrag inom en verksamhet som spelar en viktig roll i Sveriges beredskap och i utvecklingen av framtidens energisystem.
Här får du möjlighet att bidra till ett nationellt initiativ kopplat till kompetensförsörjning inom samhällsviktig infrastruktur - ett arbete som stärker Sveriges motståndskraft och beredskap inför framtiden.
Om uppdraget
I den här rollen blir du en del av en relativt ny och växande verksamhet där fokus ligger på att identifiera, utreda och administrera personer som kan bidra till samhällsviktig verksamhet inom energiförsörjningen.
Du kommer arbeta nära ett mindre team där samarbete, struktur och ansvar är centrala delar av vardagen. Rollen innebär både självständigt arbete och samverkan med flera interna och externa aktörer. Det här är ett uppdrag för dig som trivs med administration, myndighetsnära processer och kontakt med människor, samtidigt som du vill bidra till något större.
I rollen kommer du bland annat att:
Utreda och handlägga ärenden kopplade till personer som kan bidra till samhällsviktig verksamhet Ta fram underlag och dokumentation kopplat till inskrivningsprocesser Ha löpande kontakt med berörda individer via telefon och skrift Hantera administration och dokumentation i löpande ärenden Arbeta med sekretessbelagd information enligt gällande regelverk Samverka med interna funktioner och externa myndigheter Stötta i planering och administration kopplad till utbildningsinsatser Bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och processer
Vi tror att du
Har 2-3 års erfarenhet av administrativt arbete eller handläggning Är strukturerad, noggrann och trygg i att hantera många parallella ärenden Trivs i en roll där du kombinerar administration med kontakt med människor Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift Är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Har en universitetsutbildning inom relevant område
Innehar B-körkort då det kan förekomma resor till Stockholm och närliggande orter i Mälardalen.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från myndighet, offentlig verksamhet eller samhällsviktig sektor.
Praktisk information
Plats: Åsbro Omfattning: Heltid 100% Uppdragsperiod: maj 2026 - maj 2027 Möjlighet till förlängning upp till flera år
Under uppdragets första period sker arbetet helt på plats, därefter kan det finnas möjlighet till upp till 50 % distansarbete.
Rollen omfattas av säkerhetsprövning och registerkontroll.
Varför detta uppdrag?
Det här är en möjlighet att:
Arbeta med ett uppdrag som bidrar till Sveriges samhällsberedskap Få insyn i en verksamhet kopplad till kritisk energiinfrastruktur Vara med och utveckla nya arbetssätt i en växande organisation Arbeta i ett engagerat team med högt samhällsfokus
Ansök senast: 17 mars 2026. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - vänta därför inte med din ansökan.
