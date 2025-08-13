Handläggare till Sambandscentralen Arméstaben (vikariat)

Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping
2025-08-13


Visa alla administratörsjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping, Håbo, Strängnäs, Västerås, Sigtuna eller i hela Sverige

Vill du vara med oss och bidra till ett nav av expertis inom signalskyddstjänsten i syfte att säkerställa Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om?

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband (FMTIS) söker vikarierande handläggare till Sambandscentralen Arméstaben (SbC AST) vid Sambandsavdelningen.

Om enheten

Sambandsavdelningen består av fyra Sambandscentraler (SbC) en Internationell Sambandscentral, en Signalskyddssektion och en Sambandssektion som stöder Högkvarteret (HKV) och försvarsgrensstaberna i Enköping, Uppsala och Muskö. SbC AST uppgifts är att betjäna Arméstabens verksamhet kopplat till bland annat kommunikationssäkerhet och signalskydd. Sambandscentralen är i en utvecklingsfas där vi hela tiden anpassar vår verksamhet efter olika behov i verksamheten och med det nya NATO-medlemskapet.

Vid årsskiftet kommer sektionen ändra organisationstillhörighet till Arméstaben.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Om tjänsten
Tjänsten ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Som handläggare kommer du att ansvara för att stödja en rad olika uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Ärende- och informationshantering
• Ta emot och vidareförmedla inkommande och utgående handlingar
• Kryptera och dekryptera handlingar
• Import och export av handlingar mellan olika IT-system
• Kortadministration
• Materieltjänst
• Stöd inom signalskyddstjänsten



KRAV

Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

God datorvana

B-körkort

Dina personliga egenskaper
Du behöver ha ett högt säkerhetstänk med ha ett öga för detaljer. Du är observant och kan skapa struktur ditt arbete, även när mycket sker runtomkring. Arbetsbelastningen varierar så när den är hög behöver du kunna hantera många olika arbetsuppgifter med fokus på att följa säkerhetsaspekter. När arbetsbelastningen är låg behöver du kunna se vad som kan göras och planera framåt. Du känner dig trygg med att följa rutiner och fastställda arbetssätt.

För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du är ödmjuk, ansvarstagande och en god lagspelare. Du trivs med att följa invanda rutiner och arbetssätt samt att emellanåt utföra monotona arbetsuppgifter. Verksamheten ställer krav på att du är trygg i dig själv och tar ansvar samt har lätt för att anpassa dig vid organisatoriska förändringar. Vi är ett litet team som arbetar nära varandra för att lösa våra uppgifter på bästa sätt, din förmåga att vara en god lagspelare är därför grundläggande.

Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs i en roll där du dagligen ger service av mycket god kvalitet. Du har ett högt säkerhetstänk, en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Som person ser du möjligheter att bidra med din erfarenhet och kompetens för att verksamheten ska kunna utvecklas på bästa sätt. Du har en inre trygghet och ett moget självledarskap.

Tjänsten ställer krav på att du är prestigelös och bra på att ta egna initiativ, även under lugnare perioder. Du känner ett ägandeskap för det du åtar dig och är en god lagkamrat även i stressade situationer. Tjänsten är placerad i Enköping, men du kan komma att stödja våra andra sektioner på andra orter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.



Meriterande

Erfarenhet av sambandstjänst och signalskydd

Erfarenhet av arbete inom service

Erfarenhet av kommunikationsarbete

Erfarenhet av att arbeta med sekretessklassificerad information

Tidigare tjänstgöring vid en Sambandscentral

Erfarenhet av Försvarsmaktens kryptosystem

Utbildad systemoperatör på förekommande signalskyddsystem

Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet

Genomförd värnplikt, GU eller frivilligorganisation

Tekniskt intresse eller erfarenhet av tekniskt arbete



I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.



Vi erbjuder dig

Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Tre timmar träning i veckan på arbetstid, och ersättning för bl.a. träningskläder

28-35 semesterdagar beroende på ålder

Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under ett år med start enligt överenskommelse, tidigast 2025-11-20 till senast 2027-02-28. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbete på obekväma arbetstider kan förekomma. Arbetsort: Enköping. Befattningen är civil.

Information

Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen på SbC AST fmtis-lse-sba-sbc-ast@mil.se

Frågor rörande anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist på FMTIS J1, nås via växel 019- 39 35 00

Fackliga företrädare

SACO Pär-Erik Lohman

OFR/S Anna Tuulik

OFR/O Martin Sparr

SEKO Matz Felix

Samtliga nås via växeln på telefonnummer 019-39 35 00

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du ska motivera varför du är lämplig för den här befattningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Försvarsmakten (org.nr 202100-4615)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9457279

Prenumerera på jobb från Försvarsmakten

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Försvarsmakten: