Handläggare till Sambandscentralen Arméstaben (vikariat)

2025-08-13
Vill du vara med oss och bidra till ett nav av expertis inom signalskyddstjänsten i syfte att säkerställa Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om?
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband (FMTIS) söker vikarierande handläggare till Sambandscentralen Arméstaben (SbC AST) vid Sambandsavdelningen.
Om enheten
Sambandsavdelningen består av fyra Sambandscentraler (SbC) en Internationell Sambandscentral, en Signalskyddssektion och en Sambandssektion som stöder Högkvarteret (HKV) och försvarsgrensstaberna i Enköping, Uppsala och Muskö. SbC AST uppgifts är att betjäna Arméstabens verksamhet kopplat till bland annat kommunikationssäkerhet och signalskydd. Sambandscentralen är i en utvecklingsfas där vi hela tiden anpassar vår verksamhet efter olika behov i verksamheten och med det nya NATO-medlemskapet.
Vid årsskiftet kommer sektionen ändra organisationstillhörighet till Arméstaben.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Tjänsten ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Som handläggare kommer du att ansvara för att stödja en rad olika uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ärende- och informationshantering
• Ta emot och vidareförmedla inkommande och utgående handlingar
• Kryptera och dekryptera handlingar
• Import och export av handlingar mellan olika IT-system
• Kortadministration
• Materieltjänst
• Stöd inom signalskyddstjänsten
KRAVKvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God datorvana
B-körkortDina personliga egenskaper
Du behöver ha ett högt säkerhetstänk med ha ett öga för detaljer. Du är observant och kan skapa struktur ditt arbete, även när mycket sker runtomkring. Arbetsbelastningen varierar så när den är hög behöver du kunna hantera många olika arbetsuppgifter med fokus på att följa säkerhetsaspekter. När arbetsbelastningen är låg behöver du kunna se vad som kan göras och planera framåt. Du känner dig trygg med att följa rutiner och fastställda arbetssätt.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du är ödmjuk, ansvarstagande och en god lagspelare. Du trivs med att följa invanda rutiner och arbetssätt samt att emellanåt utföra monotona arbetsuppgifter. Verksamheten ställer krav på att du är trygg i dig själv och tar ansvar samt har lätt för att anpassa dig vid organisatoriska förändringar. Vi är ett litet team som arbetar nära varandra för att lösa våra uppgifter på bästa sätt, din förmåga att vara en god lagspelare är därför grundläggande.
Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs i en roll där du dagligen ger service av mycket god kvalitet. Du har ett högt säkerhetstänk, en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Som person ser du möjligheter att bidra med din erfarenhet och kompetens för att verksamheten ska kunna utvecklas på bästa sätt. Du har en inre trygghet och ett moget självledarskap.
Tjänsten ställer krav på att du är prestigelös och bra på att ta egna initiativ, även under lugnare perioder. Du känner ett ägandeskap för det du åtar dig och är en god lagkamrat även i stressade situationer. Tjänsten är placerad i Enköping, men du kan komma att stödja våra andra sektioner på andra orter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av sambandstjänst och signalskydd
Erfarenhet av arbete inom service
Erfarenhet av kommunikationsarbete
Erfarenhet av att arbeta med sekretessklassificerad information
Tidigare tjänstgöring vid en Sambandscentral
Erfarenhet av Försvarsmaktens kryptosystem
Utbildad systemoperatör på förekommande signalskyddsystem
Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet
Genomförd värnplikt, GU eller frivilligorganisation
Tekniskt intresse eller erfarenhet av tekniskt arbete
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Vi erbjuder dig
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
Tre timmar träning i veckan på arbetstid, och ersättning för bl.a. träningskläder
28-35 semesterdagar beroende på ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under ett år med start enligt överenskommelse, tidigast 2025-11-20 till senast 2027-02-28. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbete på obekväma arbetstider kan förekomma. Arbetsort: Enköping. Befattningen är civil.
Information
Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen på SbC AST fmtis-lse-sba-sbc-ast@mil.se
Frågor rörande anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist på FMTIS J1, nås via växel 019- 39 35 00
Fackliga företrädare
SACO Pär-Erik Lohman
OFR/S Anna Tuulik
OFR/O Martin Sparr
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 019-39 35 00Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du ska motivera varför du är lämplig för den här befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
