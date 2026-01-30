Handläggare till Regionalt biobankscentrum i Lund
2026-01-30
Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd) i Lund är ett av sex sjukvårdsregionala biobankscentrum och är ett stöd i biobanksfrågor för alla verksamheter som är berörda av biobankslagen. Vi arbetar med frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom södra sjukvårdsregionen. RBC Syd är en del av Biobank Sverige och arbetar även med att driva biobanksfrågor i ett nationellt perspektiv.
Vårt uppdrag består bland annat av att tillhandahålla kompetens och verktyg för att säkerställa att de lagar och föreskrifter som styr verksamheten kring biobanker inom sjukvårdsregionen följs samt att utveckla och vidmakthålla system för kvalitetssäkring och integritetsskyddad användning av biobanker. För att göra regionen attraktiv för klinisk och epidemiologisk forskning bidrar vi även till att relevanta provsamlingar skapas samt att prov tillgängliggörs på ett kvalitetssäkert sätt.
Nu söker vi en handläggare till Regionalt biobankscentrum Syd i Lund för en tidsbegränsad anställning på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna involverar:
• handlägga och utreda ansökningar gällande biobanksprov
• besvara frågor och tillhandahålla information gällande ansökningsprocessen för biobanksprov
• besvara vanliga frågor om biobanker och biobankslagens tillämpning
• arkivering och dokumentation
• vara delaktig i att införa nya rutiner och bidra till verksamhetens utveckling.
Arbetet innebär omväxlande arbetsuppgifter och ger möjlighet till personlig utveckling. Du arbetar i en trevlig arbetsgrupp där positivitet, bra samarbetsförmåga och teamkänsla är viktiga faktorer för att nå gemensamma mål. Verksamheten är nu inne i en period av förändring, vilket innebär att du kommer att ha stora möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård, naturvetenskap eller annan kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av forskningsarbete och biobanksfrågor. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du ser datorn som ett naturligt arbetsredskap och att du är väl förtrogen med Officepaketet.
Du trivs både med självständigt arbete och arbete tillsammans med andra, du har förmåga att identifiera, driva och följa upp frågor på egen hand. Som person är du lösningsorienterad och ser möjligheter även i komplexa frågeställningar, du är också lyhörd och har förmåga att ta in olika behov och perspektiv
Vi välkomnar dig som är serviceinriktad, ansvarsfull, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du är bra på att prioritera och arbeta på ett strukturerat sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder en stimulerande tjänst i en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och kvalitet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv miljö där ditt bidrag gör konkret skillnad.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
