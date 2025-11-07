Handläggare till Regional samordnad bemanning i Härnösand
2025-11-07
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Region Nord har totalt ca 1100 medarbetare och består av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborg och Dalarnas län och omfattar all kriminalvårdsverksamhet i området från Falun i söder till Gällivare i norr. Regionkontorets uppgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna verksamhetsområdenas arbete med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Regionkontoret ska omsätta och säkerställa genomförandet av de nationella uppdrag som ges i verksamhetsplanen samt följa upp att fastställda mål och resultat uppnås. Som stöd för regionchefens ledning och styrning av verksamhetsområdena finns ett antal verksamhetsexperter inom anstalt, häkte, frivård, kapacitetsökning, beredskap samt hälso- och sjukvård. Även sektionschef samt administrativa funktioner tillhör regionkontorets organisation. Regionkontoret är beläget i Härnösand.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Gruppen för bemanningsplanering nord tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med handläggare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region nord.
Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga
relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat.
I din roll som bemanningsplanerare arbetar du med:
• Kontinuerlig kontakt med kärnverksamheten och tillgodose verksamhetens dagliga behov
• Arbeta med kort och långsiktiga vakanser
• Semester och utbildningsplanering
• Prognosticera och planera bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt
• Planering av personal enligt lagar, rutiner och kollektivavtal
• Proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar bra med komplexa frågor och är analytisk. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet från bemanningsplanering/personalrangering
• Erfarenhet av personal- och bemanningssystem
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God datorvana
• God kunskap inom lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys)
Det är meriterande om du har:
• Ytterligare utbildning inom arbetsrätt eller personlavetenskap
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av statliga kollektivavtal
• Erfarenhet av att arbeta med Heroma
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
