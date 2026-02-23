Handläggare till rättsavdelningen med inriktning strafftidsberäkning
2026-02-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad vid sektionen för internationella klientärenden och strafftidsberäkning som tillhör rättsavdelningen vid huvudkontoret i Norrköping. Sektionen har ca 25 medarbetare, varav tre handläggare, två administratörer och resterande rättsvårdsexperter (jurister).Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Sektionens huvudsakliga uppgift är att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Sektionen lämnar råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt deltar i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Sektionen samverkar också med andra funktioner inom Kriminalvården och företräder myndigheten i domstol i de ärenden som handläggs vid sektionen. Arbetet innefattar externa kontakter med bl.a. andra myndigheter såsom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Vi söker nu en medarbetare till sektionen som huvudsakligen kommer att arbeta med handläggning av strafftidsärenden. Det är dock viktigt att du är flexibel och även kan tänka dig andra arbetsuppgifter inom sektionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra, men kan själv strukturera ditt arbetssätt för att driva processer vidare. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar kontinuerligt mot mål och fokuserar på resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av ärendehandläggning inom Kriminalvården eller annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av beslutsfattande i ärenden inom Kriminalvården eller annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med brottmålsdomar
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med strafftidsberäkning
* Erfarenhet av att arbeta med rådgivning
* Erfarenhet av att arbeta med Kriminalvårdens klientadministrativa system
* Erfarenhet av att handleda medarbetare
* Goda kunskaper i förvaltnings-, straff- och processrätt
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
