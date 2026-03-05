Handläggare till Planeringssektionen för anstalt och häkte
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.
Kriminalvården söker nu en handläggaretill planeringsenheten för anstalt, häkte och frivård, med placering på sektionen för planering för anstalt och häkte. Enheten tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård tillsammans med Kapacitetsenheten och kriminalvårdens servicecenter. Avdelningen organiserar också kärnverksamheten. Planeringsenheten har ansvar för att inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell och avdelningens uppdrag, utveckla och kontinuerligt säkerställa den nationella ledningen och styrningen av verksamheten vid anstalter, häkten och frivård. Enheten driver, utvecklar och samordnar de forum som behöver finnas internt och externt för att avdelningen ska nå sina mål. Vidare ingår ansvar för att utveckla, förvalta och analysera effekter av kvalitetsledningsstrukturer och kvalitetsarbete. Enheten ansvarar också för den interna samordningen på avdelningen och mellan avdelningar på huvudkontoret.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som handläggare vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på handläggning och samordning inom avdelningen men också gent emot andra avdelningar. Du utgör ett stöd till både sektionschef och övriga medarbetare på avdelningen.
Arbetsuppgifterna innebär ett till stor del självständigt arbete med uppgifter som kräver samordning, handläggning, koordinering och uppföljning. Men du kommer även tillsammans med dina kollegor att ta fram underlag för beslut såväl som ansvara för samordning av remissvar. Några huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara samverkan mot andra delar av organisationen och kvalitetssäkring av beredningsunderlag, du kommer att arbeta med sammanställning och analys av komplex data och leda eller ingå i mindre utredningsuppdrag.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som handläggare behöver du självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer vidare. Som person kan du hantera ändrade omständigheter och snabbt ändra syn- och förhållningssätt, samt se möjligheter i förändringar. Du kan arbeta bra tillsammans med andra och relaterar till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt, och anstränger dig för att leverera lösningar och ge god service. I viss utsträckning kan du också komma att involveras i frågor gällande övriga ansvarsområden för sektionen avseende både handläggning och administration.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Väl vitsordad erfarenhet av självständigt arbete med handläggning och administration inom offentlig förvaltning, företrädelsevis inom statlig myndighet
* Erfarenhet av arbete med samordning av administrativa processer mellan olika organisatoriska nivåer och/eller enheter inom myndighet eller företag
* Flerårig erfarenhet av arbete i Kriminalvården
* Erfarenhet från statsförvaltning och dess beslutsprocesser
* Mycket god datorkunskap
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av handläggning och utredning på strategisk nivå
* Erfarenhet av arbete med planering och uppföljning
* Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
* Erfarenhet av arbetsledande uppdrag
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
