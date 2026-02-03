Handläggare till Planeringsenheten, Förskole- och grundskoleförvaltningen
2026-02-03
Vill du bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Var med och gör skillnad!
Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare med 13 000 anställda. Vår ambition är att förenkla, förnya och förbättra inom alla våra verksamhetsområden. Det innebär utmaningar men också att du får möjlighet att utvecklas i din profession.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi erbjuder ett roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara framåtdrivande tillsammans med dina kollegor. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med handläggare där ni delvis jobbar i team och har ett utbyte av varandra. I arbetet har du kontakt med medborgare, verksamhetschefer, rektorer, fristående huvudmän samt tjänstemän i andra kommuner. Du kommer även att samarbeta med andra professioner så som planerare, ekonomer och administratörer.
Som handläggare arbetar du självständigt med inkomna ansökningar. Din handläggning kommer att utgå från något eller några av följande områden: förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola eller skolskjuts. Det finns tre olika handläggargrupper som har olika huvudfokus. Varje grupp leds av en gruppledare. Det finns också ett planerarteam som stöttar handläggargrupperna.
Handläggningen utgår ifrån gällande lagstiftning, rättspraxis, politiskt beslutade riktlinjer som ligger till grund för vårt arbete. Du jobbar på delegation och ansvarar för hela handläggningsprocessen från inkommen ansökan till delgivning av beslut.
Förutom handläggning ingår dialog med medborgaren och övrig administration kopplat till arbetsuppgifterna. Vi arbetar i olika IT-system och handläggning sker digitalt.
I arbetet ingår även att utvärdera våra processer, att vara delaktig i att utvärdera och förbättra vårt arbetssätt och utifrån det utveckla rutiner och riktlinjer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• självständigt handlägga ansökningar och fatta beslut enligt delegation
• kommunicera med vårdnadshavare per telefon och mejl
• samverka med interna och externa samarbetspartners
• övrigt tillkommande administrativa arbetsuppgifter inom arbetsområdet
Om arbetsplatsen
Planeringsenheten är en del av Förskole- och grundskoleförvaltningen vars huvuduppdrag är att ge barn och elever möjlighet till lärande och utbildning. Planeringsenheten består av planerare samt tre handläggargrupper. Idag arbetar ett tjugotal handläggare och planerare på enheten. Enheten ansvarar bland annat för placering av barn och elever, skolskjuts, mottagande i anpassad grundskola samt tillsyn av fristående förskolor. Enheten har sina lokaler i Medborgarhuset, centralt i Örebro.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som handläggare hos oss behöver du vara analytisk, noggrann och kunna uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Du kommer i kontakt med personer både internt och externt vilket kräver en god samarbetsförmåga. Du behöver ha en förmåga att planera, prioritera och självständigt ta beslut och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt i enlighet med verksamhetens mål och uppdrag. Du förväntas aktivt bidra till utvecklingsarbetet i arbetsgruppen och på enheten.
• examen från högskola/universitet på minst 180 hp, exempelvis är du utbildad socionom eller offentlig ledning och förvaltning
• erfarenhet av arbete som handläggare eller utredare inom myndighetsutövning
• goda datakunskaper och van användare av Officepaketet
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av utvecklingsarbete
• erfarenhet från förskola eller skola
• erfarenhet från handläggning i verksamhetssystem tex ISTTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast
Antal tjänster: 2
Övrig information
Om du erbjuds anställning kan du komma att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
