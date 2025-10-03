Handläggare till Pensionsmyndigheten i Luleå sökes
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Har du en en påbörjad högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete? Sök till uppdraget redan idag! Om uppdraget
Vi söker just nu handläggare till en Pensionsmyndigheten i Luleå. Uppdraget avser primärt kundservice inom efterlevandeförmåner. Mötet med kund innebär allt från att ha kontakter med efterlevande, pensionärer, pensionssparare och andra externa parter via telefon och mejl. Uppgifterna kan även komma att omfatta myndighetsutövning. Du kommer få utbildning i myndighetens system i samband med att du påbörjar uppdraget.
Uppdraget beräknas starta 01 november 2025 och pågå fram till 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning som längst till och med den 30 juni 2026. Arbetstiderna är helgfria vardagar mellan kl. 08:00-16:30. Tjänstgöringsgrad: 100%. Placeringsort: Luleå. Detta är ett konsultuppdrag via oss på BemanniaPubliceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Du kommer att möta kunder via främst telefon men också via mejl. Kundgruppen består av både barn och vuxna, vilket ställer krav på ett professionellt och empatiskt bemötande Uppgifterna kan även komma att omfatta myndighetsutövning genom utredning och beslut i enlighet med gällande regelverk och processer. Uppdraget innefattar även följande:
Kontakt med kund, myndigheter, organisationer och företag
Handläggaren ska säkerställa att myndighetens kunder får en rättssäker och saklig bedömning i varje enskilt fall
Hantera och handlägga olika frågor och enklare ärenden inom efterlevandeförmåner
Se till att de som kommer i kontakt med myndigheten får en positiv kundupplevelse och ett professionellt bemötande
För att du ska trivas tror vi att du är har ett serviceinriktat förhållningssätt och ett gott bemötande, är trygg i att arbeta självständigt och lösningsinriktat samt är flexibel, noggrann och strukturerad.
Dina kvalifikationer
Högskolepoäng eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete med tydligt kundfokus
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning genom att utreda och fatta beslut i ärenden
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 06 oktober 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00. Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Bemannia Snabbemanning vikarie@bemannia.se 08 122 00 450 Jobbnummer
9540407