Handläggare till Överförmyndarnämnden i Boden - tidsbegränsad anställning
Bodens kommun, Kansli- & Serviceavdelningen / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2026-04-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Kansli- & Serviceavdelningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Överförmyndarenheten är en del av Avdelningen för kansli och service inom kommunledningsförvaltningen. Enheten består av fem handläggare och delar chef med kommunens kansli. Vi ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och säkerställer att både barn och vuxna får sina ekonomiska, juridiska och personliga intressen tillvaratagna.
Arbetsuppgifter
Som handläggare arbetar du både självständigt och i team. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
* Handlägga ärenden enligt föräldrabalken
* Utöva tillsyn över ställföreträdare
* Granska redovisningar från gode män och förvaltare
* Utföra administrativa uppgifter såsom registrering och hantering av personakter
* Samverka med interna och externa aktörer
* Delta i utvecklings- och förbättringsarbeten, med extra fokus på digitaliseringKvalifikationer
Vi söker en handläggare som motiveras av att ingå i en arbetsgrupp men där du självständigt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare enl föräldrabalkens bestämmelser.
För denna roll söker vi dig som har:
* Du har lämplig högskole-/universitetsutbildning inom juridik, rättsvetenskap, socionom, ekonomi eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbete inom området. Alternativt har du annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, i svenska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av myndighetsutövning och ärendehandläggning
* Erfarenhet av arbete med överförmyndarfrågor
* Kunskaper i att bedöma ekonomiska redovisningar
Som person söker vi dig som är serviceinriktad och trivs i mötet med människor. Du är drivande, engagerad och utvecklingsorienterad samt arbetar noggrant och strukturerat även i perioder med högt tempo. Du har god problemlösningsförmåga, gott omdöme och hög integritet. Du är en lagspelare som samtidigt har förmåga att arbeta självständigt, analysera, ta egna initiativ samt samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Oavsett om du är ny i din karriär eller har flera års erfarenhet, är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C315064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Kansli- & Serviceavdelningen Kontakt
Ordförande Vision Boden
Gunilla Rova 0921-62826 Jobbnummer
9857344