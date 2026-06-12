Handläggare till Överförmyndarenheten
Sollefteå kommun, Kommunkansli / Administratörsjobb / Sollefteå Visa alla administratörsjobb i Sollefteå
2026-06-12
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen som handläggare hos oss på överförmyndarenheten arbetar du för att säkerställa hög kvalité och rättssäkerhet i verksamheten. Det övergripande syftet med verksamheten är att, utifrån föräldrabalkens bestämmelser, säkerställa att Sollefteå kommuns medborgare som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. De personer som behöver det stödet får hjälp av en god man eller förvaltare.
En viktig del av överförmyndarkansliets uppdrag är att rekrytera personer till dessa uppdrag. Överförmyndarenheten utövar sedan tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Som tidigare nämnts kommer du att ingå i en arbetsgrupp med mycket erfarenhet där det är en självklarhet att man stöttar varandra i olika frågor, men där du självständigt handlägger dina egna ärenden.
Arbetet innefattar bland annat att:
• utöva tillsyn över ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare
• granska redovisningar från ställföreträdare
• sköta administrativa arbetsuppgifter tex registrering av handlingar, hantering av personakter mm
• informera och utbilda inom verksamhetens område
• samverka med andra myndigheter och förvaltningar
• rekrytera och utbilda ställföreträdare
• skriva ansökningar och yttranden till olika rättsinstanser
• delta i förbättringsarbeten inom verksamheten, där fokus ligger på ytterligare digitaliseringKvalifikationer
Vi söker dig som har läst en grundläggande akademisk utbildning, kanske har du läst till jurist, ekonom eller socionom? Alternativt annan högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms relevant. Det är meriterande, men inte ett krav, om du har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal- eller annan offentlig förvaltning.
Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Uppdraget kräver att du är analytisk och har en god problemlösningsförmåga då dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utreda, tolka lagtext, sammanställa information och formulera yttranden i ärenden som i många fall kan vara komplexa.
Du har goda datakunskaper och är en van användare av Officepaketet. Du har goda kunskaper i svenska då arbetet är kommunikativt och ställer högra krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. En arbetsdag kan innehålla kontakter med såväl medarbetare som kollegor, medborgare och myndigheter. För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg och hänsynstagande och har förmåga att skilja på sak och person.
Om du vill ha ett utvecklande och viktigt jobb där du får chansen att djupdyka i komplexa ärenden och göra skillnad, då är det här ett jobb för dig!
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och intervjuer - välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, Kommunkansli Kontakt
Kanslichef
Siv Sjödin siv.sjodin@solleftea.se 0620-682265 Jobbnummer
9961008