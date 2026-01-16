Handläggare till offentlig sektor i Stockholm!
Vill du arbeta med informationssäkerhet där struktur, tillit och samhällsnytta står i centrum? Är du trygg i offentlig förvaltning och vill bidra i en verksamhet med höga krav på säkerhet och sekretess? Då kan detta uppdrag vara helt rätt för dig
Om uppdraget
I rollen som Handläggare inom informationssäkerhet arbetar du nära säkerhetsspecialister och strateger i frågor som rör informationssäkerhet inom säkerhetsskydd. Uppdraget är både operativt och stödjande, med tydlig koppling till lagstiftning, struktur och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
Förvaltar och livscykelhanterar informationssystem med särskilda säkerhetskrav
Planerar och genomför utbildningsinsatser inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Hanterar och diarieför handlingar enligt gällande lagstiftning och interna regelverk
Genomför informationsklassning och sekretessbedömningar enligt OSL och säkerhetsskyddslagstiftning
Rapporterar status avseende tid, kvalitet och leverans till ansvarig funktion
Rollen kräver god pedagogisk förmåga, tydlig kommunikation och en stark samarbetsförmåga
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet som handläggare eller administratör inom offentlig verksamhet
God vana av Word, Excel och PowerPoint
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av:
Informationsklassning och sekretessbedömning enligt OSL (kap. 15, 18, 19)
Diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen
Minst 2 års erfarenhet från verksamhet med höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande
Meriterande
Erfarenhet av systemadministrativa uppgifter i Windowsmiljö (t.ex. inställningar och programinstallation)
Erfarenhet av att utveckla processer och rutiner inom informationssäkerhet eller säkerhetsskydd
Grundläggande utbildning eller kurs inom informationssäkerhet
Erfarenhet av att utveckla, genomföra och följa upp utbildningsinsatser inom säkerhetsskydd eller informationsklassning
Praktiska detaljer
Uppdragsstart: 29 mars 2026 Uppdragslängd: till 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning) Omfattning: Heltid, 40 h/vecka Placering: Stockholm, huvudsakligen arbete på plats
Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver godkänd säkerhetsprövning samt undertecknande av sekretesshandlingar innan start.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
