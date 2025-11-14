Handläggare till naturmiljöenheten
2025-11-14
Naturmiljöenheten, landmiljöområdet, Klimat- och näringslivsdepartementet
Är du analytisk och strukturerad och vill bidra till regeringens arbete med naturvård och biologisk mångfald? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete som bidrar till miljöarbetet och samhällsutvecklingen. Naturmiljöenheten arbetar bland annat med biologisk mångfald, naturvård, hav, vatten och friluftsliv. Enhetens ansvar är brett och inkluderar ett större antal av Sveriges miljömål. Vi söker nu en person som kan förstärka och bidra till att utveckla Naturmiljöenhetens arbete, framför allt inom naturvård och biologisk mångfald.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som medarbetare på Naturmiljöenheten kommer du kommer att arbeta i en grupp med erfarna kollegor. I arbetet ingår att bereda och ta fram underlag för regeringens arbete samt att företräda regeringen i nationella, EU- och internationella sammanhang. Exempel på arbetsuppgifter kan vara relaterat till skydd av värdefulla naturområden, våtmarker, restaurering av natur samt uppföljning och utveckling av miljömålssystemet. Arbetet kan även omfatta andra arbetsuppgifter inom enhetens arbetsområde.
I din roll ingår även att delta i flera olika processer för att utveckla och genomföra regeringens politik med fokus på naturvård och biologisk mångfald. I arbetet ingår bland annat att driva arbetet med enhetens frågor, att bereda regeringsärenden, ta fram underlag till den politiska ledningen samt bidra med sakkunskap inom området. Arbetet sker i samarbete inom enheten och med andra enheter och departement. Resor i tjänsten kan bli aktuellt
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning, samt flerårig och aktuell erfarenhet av naturvård och biologisk mångfald. Du har även förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Har du dessutom erfarenhet av Regeringskansliet eller annan statlig myndighet, erfarenhet av arbete med förhandlingar i frågor om naturvård och biologisk mångfald på nationell, EU eller internationell nivå, samt kunskap om svensk statsförvaltning, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi att du som söker kan organisera och strukturera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Som person har du ett positivt förhållningssätt, med personlig mognad och stor integritet.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Magnus Bergström som är gruppchef, på 08-405 28 47. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 december.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
