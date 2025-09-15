Handläggare till naturmiljöenheten - havs- och vattenområdet
Klimat- och näringslivsdepartementet, Naturmiljöenheten, Havs- och vattenmiljö
Vill du bidra till regeringens arbete med havsmiljö, fiske och vattenfrågor - både nationellt samt i EU och med globala perspektiv? Är du analytisk och strukturerad och vill bidra till att genomföra regeringens politik och företräda regeringen i dessa sakfrågor inom och utanför Regeringskansliet? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete som bidrar till miljöarbetet och samhällsutvecklingen.
Naturmiljöenheten arbetar bland annat med hav, vatten, biologisk mångfald och naturvård. Enhetens ansvar är brett och inkluderar ett större antal av Sveriges miljömål. I tjänsten ingår att bereda och ta fram underlag för regeringens arbete samt att företräda regeringen i olika sammanhang, som kan vara såväl nationella, inom EU-samarbetet som i globala sammanhang. Vi söker nu en person som under en begränsad tid, tom 31 augusti 2026 kan förstärka och bidra till att utveckla Naturmiljöenhetens arbete, framför allt inom havs- och vattenmiljö samt fiskerelaterade frågor.
Du kommer att arbeta i en grupp med erfarna kollegor. Du kommer att ha en blandning av arbetsuppgifter och delta i flera olika processer för att utveckla och genomföra regeringens politik inom havs- och vattenmiljö, med fokus på havsmiljö och fiskefrågor. I arbetet ingår bl.a. att driva arbetet med enhetens frågor, att bereda regeringsärenden, ta fram underlag till den politiska ledningen samt bidra med sakkunskap inom området. Arbetet sker i samarbete inom enheten och med andra enheter och departement. Resor i tjänsten kan bli aktuellt.
Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Du ska ha en relevant akademisk utbildning. Du har arbetat flera år med havs- och vattenmiljöfrågor som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Därtill har du erfarenhet av att sammanställa och analysera information.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fiskerelaterade frågor samt erfarenhet av arbete med och förhandlingar på nationell, EU, havsregional eller internationell nivå. Det är meriterande om du har kunskap om svensk statsförvaltning. Vi ser gärna att du ha erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du trivas i en arbetsvardag som kräver förmåga att arbeta självständigt. För att passa i rollen är du även analytisk. Du är kommunikativ med god samarbetsförmåga och agerar med gott omdöme i förhållande till din omgivning. Det är viktigt att du organiserar och strukturerar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Som person har du ett positivt förhållningssätt, flexibel, med personlig mognad och stor integritet.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad anställning tom 31 augusti 2026.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Malin Rinnan som är gruppchef eller rekryteringsspecialist Isabel Åkermark. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
