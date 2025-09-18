Handläggare till nationella regionalfondsprogrammet på Tillväxtverket
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Malmö
, Göteborg
, Jönköping
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Enheten Miljö och Innovation där tjänsten är placerad, driver utvecklingen mot ett miljö- och innovationsdrivet näringsliv genom att koppla ihop det nationella med det regionala perspektivet och genom att agera vägvisare för aktörer i behov av kunskap och information om program och initiativ. Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker nu en vikarierande handläggare till det nationella regionalfondsprogrammet. I arbetet ingår framtagande av utlysningar inom ramen för den europeiska regionalfonden, bereda och handlägga projekt, delta i olika interna arbetsgrupper för bland annat förenkling och effektivt genomförande. Vidare kommer du även att hålla i mobiliseringsaktiviteter i syfte att få fler sökande till regionalfondsprogrammet. Du kommer även att ha tät kontakt med externa projektägare och andra intressenter så som regioner, kommuner, universitet och högskolor.
Ditt tjänstgöringsställe är: Malmö eller Stockholm
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
• Arbetslivserfarenhet och/eller kunskap inom något av följande politikområden; näringsliv, regional utveckling
• Erfarenhet av projektutveckling
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• God kännedom om regionalfonden och EU:s sammanhållningspolitik
Följande är meriterande:
• Kännedom om projektverktyget Nyps eller annat projekthanteringsverktyg
• Erfarenhet att kunna sätta sig in i olika regelverk för att kunna genomföra olika uppdrag
Som person söker vi dig som är
Mål- och resultatinriktad, självständigt kan strukturera och planera ditt arbete samt har en känsla för service.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är ett vikariat, 10 månader, med start 1 november 2025. Resor kan förekomma i tjänsten.
Sista ansökningsdag är: 9 oktober 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Annika Rosing på tfn 08-681 9292. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Carola.Gellborn@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9515761