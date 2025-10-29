Handläggare till nationell samordningsfunktion för stöd till brottsoffer
2025-10-29
Vill du vara med och bygga upp en ny nationell funktion som gör verklig skillnad för människor som drabbats av allvarlig brottslighet? Brottsoffermyndigheten söker nu handläggare till en nyinrättad samordningsfunktion som ska stödja brottsoffer utsatta för terroristbrott och för annan allvarlig brottslighet som innefattat förstörelse av bostad.
Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att etablera en nationell samordningsfunktion för att stärka stödet till särskilt utsatta brottsoffer. Funktionen ska underlätta kontakterna med offentliga aktörer, försäkringsbolag och civilsamhällets organisationer, och bidra till att brottsoffer får rätt stöd på ett samordnat, smidigt och effektivt sätt.
Funktionen kommer att vara operativ från och med 31 mars 2026, men förberedelsearbetet pågår redan nu. Som handläggare blir du en central del i att bygga upp, utveckla och driva verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som handläggare inom den nationella samordningsfunktionen kommer du huvudsakligen att stödja brottsoffer i kontakter med myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, civilsamhället och andra relevanta aktörer. Andra förekommande arbetsuppgifter är bland annat att:
samverka med bland andra Polismyndigheten, kommuner och civilsamhällets organisationer
bidra till informations- och utbildningsinsatser om funktionen och dess uppdrag
medverka i utveckling av rutiner, samverkansformer och digitala arbetssätt
ge underlag till utvärdering och rapportering till Regeringskansliet.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med myndighetens Kunskapscentrum, där du också kan komma att delta i projekt och utredningsuppdrag som rör brottsoffers rättigheter och stödinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom juridik, samhälls-, rätts-, kommunikations- eller beteendevetenskap eller annan examen som bedöms vara likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att planera, organisera och samverka
intresse för brottsofferfrågor och samhällsutveckling.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller civilsamhälle
vana av kommunikation via telefon, chat och andra kanaler
kunskap om det kriminalpolitiska området eller brottsofferområdet
erfarenhet av stödsamtal och möta människor i en utsatt situation
goda kunskaper i andra språk än svenska.
Vi söker dig som är utåtriktad, pedagogisk och serviceinriktad med ett genuint engagemang för att förbättra stödet till brottsoffer.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning och eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe 090-70 82 54. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 14526/2025. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Brottsoffermyndigheten har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se Arbetsgivarens referens
