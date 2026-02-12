Handläggare till Miljöprövningsenheten - bygg framtidens miljöprövning
2026-02-12
Är du jurist och vill arbeta med de beslut som avgör hur Sveriges energi-, industri- och klimatomställning blir möjlig i praktiken?
Miljöprövningens funktion är ett område i starkt fokus och snabb utveckling. Kraven på en effektiv och förutsägbar miljöprövning har aldrig varit större, samtidigt som Sverige står inför omfattande investeringar i energi, industri, infrastruktur och klimatomställning, i ett läge präglat av både säkerhetspolitiska och samhällsekonomiska vägval.
Miljöprövningsenheten arbetar i centrum av denna utveckling. Här kombineras juridik, politik och samhällsanalys för att forma de regelverk, processer och styrmodeller som avgör hur snabbt stora samhällsprojekt kan genomföras.
Enheten ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av systemet för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljöbedömningar och hushållning av mark- och vattenområden. Enheten hanterar även enskilda ärenden av sådan vikt att endast regeringen kan avgöra frågan, exempelvis tillåtlighet till större industriella etableringar eller havsbaserad vindkraft. Enhetens ansvarsområde omfattar nationella frågor, EU-frågor och internationella frågor. Enheten ansvarar även för styrningen av myndigheten Naturvårdsverket.
Regeringen driver ett reformarbete för att modernisera miljöprövningen och skapa mer förutsägbara och effektiva processer. I budgetpropositionen för 2026 föreslår regeringen att en ny myndighet för miljöprövning ska bildas. I ett första steg flyttas uppgifter från länsstyrelserna till den nya myndigheten. I ett andra steg ska ytterligare uppgifter flyttas för att myndigheten på sikt ska ha det samlade ansvaret för hela miljöprövningsprocessen.
Som handläggare på Miljöprövningsenheten arbetar du med strategiska och juridiskt komplexa frågor som påverkar hela samhällets utveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar att ta fram beslutsunderlag, medverka i utformningen av lagar och processer samt bidra till att översätta politiska ambitioner till juridiskt hållbara och praktiskt fungerande lösningar. Arbetet innebär att hantera målkonflikter mellan miljö, tillväxt, energi, bostadsbyggande och totalförsvar, ofta under tidspress och med höga krav på kvalitet och omdöme.
Rollen innebär en möjlighet att bidra till en effektivare miljöprövning och att vara med från start i uppbyggnaden av en ny myndighet inom ett av de mest strategiskt viktiga reformprojekten i svensk statsförvaltning.
Du har juristexamen eller annan relevant universitetsexamen med några års relevant erfarenhet exempelvis från domstol, myndighet, advokatbyrå, bolag eller konsultverksamhet.
Relevant erfarenhet av miljöprövning och förvaltningsrätt är meriterande. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Rollen kräver starkt omdöme, systemförståelse, hög arbetskapacitet och förmåga att arbeta under tidspress och osäkerhet. Arbetssättet präglas av självständighet, initiativförmåga och analytisk förmåga, med förmåga att snabbt sätta sig in i nya frågor och arbetssätt.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen avser en eller flera tidsbegränsade anställningar.
Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att arbeta från Regeringskansliets kontor i Göteborg, Jönköping, Malmö, Sundsvall, Umeå eller Östersund, vilket innebär att arbete på distans från någon av dessa orter kan vara möjligt.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Magnus Moreau. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
