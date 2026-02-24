Handläggare till Medelpads Räddningstjänstförbund
2026-02-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Ånge
Din nya arbetsplats
Vill du arbeta i en verksamhet som faktiskt gör skillnad för ett tryggt, säkert och hållbart samhälle? Då kan enheten för tillsyn och tillstånd på Medelpads Räddningstjänstförbund vara helt rätt plats för dig.
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) arbetar för ett samhälle där människor känner sig trygga och där olyckor förebyggs innan de sker. Vi vill vara en modern och framåtblickande organisation där alla känner sig välkomna och får ett professionellt bemötande. Hos oss är likvärdig och jämställd service en självklarhet. Som handläggare hos oss blir du en viktig del av det förebyggande arbetet. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ett område, men eftersom organisationen är lagom stor finns också goda möjligheter att vara delaktig i flera delar av verksamheten.
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat träning på arbetstid med möjlighet att använda gymmen på stationerna och förmånliga friskvårdsavtal samt 1050 kronor i friskvårdsbidrag. Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid.
Så här bidrar du i rollen som handläggare
Du ingår i enheten för tillsyn och tillstånd, där vi arbetar med:
- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
- Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
- Olycksutredningar
- Remisshantering gentemot andra myndigheter
- Automatiska brand- och utrymningslarm
Vilka delar du främst kommer att arbeta med beror på din bakgrund och kompetens. I allt vi gör arbetar vi mot tre tydliga mål:
- Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en olycka
- Olyckornas totala kostnader ska minska
- Olyckor ska inte påverka miljön negativt
MRF är en del av Räddningsregion Mittnorrland - ett gemensamt ledningssystem från Medelpad i söder till Arjeplog i norr. Vi bemannar flera ledningsfunktioner i regionen, och beroende på din profil kan operativ tjänstgöring bli aktuellt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har utbildning inom något av följande områden:
- SMO
- Brandingenjör
- Annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten
Meriterande:
- SMO med påbyggnad Tillsyn A
- SMO med LK1 och LK2 (motsvarande räddningsledning A och B)
- RUB-påbyggnad
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha B körkort.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
- Arbetar professionellt och strukturerat
- Har god förmåga att planera ditt arbete
- Trivs både självständigt och i team
- Är mål- och resultatinriktad
- Kommunicerar tydligt och tryggt i olika sammanhang
- Har god samarbetsförmåga och en stabil, reflekterande yrkespersonlighet
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan bli aktuellt. Detta innebär att du måste vara svensk medborgare.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
