Handläggare till Materielsektionen vid Must
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-28
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Kontoret för Informationsteknologi (KIT) ansvarar för MUST-intern informationsteknologi och söker nu nya medarbetare för att öka vår leveransförmåga och stödja Försvarsmaktens tillväxt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet tillsammans med trevliga och erfarna utvecklare och tekniska specialister med mångårig erfarenhet av vår verksamhet. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning upp till tre timmar i veckan på arbetstid och möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare vid materielsektionen är du en bidragande del i sektionen för materieltjänst och logistik av tekniska system och applikationer. Du samordnar och säkerställer materielförsörjningen i pågående projekt, har kontakt med externa leverantörer, dirigerar materiel och tar fram underlag som ligger till grund för framtida inriktningar och beslut. Licenshantering och dokumentation är en naturlig del i arbetet. Resor till leverantörer och andra intressenter förekommer. Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
• Erfarenhet av leverantörsrelationer, logistikplanering, uppföljning, styrning, licens- och avtalsadministration, inköpsarbete och förändringsarbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God förmåga att tänka utifrån kundens behov
• Vana att jobba självständigt och i grupp samt vara resultat- och leveransinriktad
Meriterande
• Högskola/Universitetsutbildning inom Logistik eller motsvarande
• Arbetat inom IT de senaste 5 åren
• Erfarenhet av IT-förvaltning enligt exempelvis ITIL, PM3 eller motsvarande
• Projektledarerfarenhet
• Erfarenhet av att ha jobbat nära tekniken på klient-, server- och infrastruktursidan
• Erfarenhet av Försvarsmaktens tillgångs- och redovisningssystem LIFT
• Erfarenhet av Försvarsmaktens materiel- och logistikprocesser
• Körkort B Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta i team och skapa goda samarbeten med kollegor från andra teknikområden. Som person är du lugn och metodisk med ett starkt driv och stort engagemang. Du är en initiativrik person med förmågan att komma på lösningar på de utmaningar du har till uppgift att lösa. Gott samarbete är för dig givet och en garant för att god kvalitet uppnås. Variationen i arbetsuppgifterna kräver att du är prestigelös och snabbt anpassar dig till nya förutsättningar och situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vid urvalet kommer vi bedöma mot Försvarsmaktens ledarkriterier (Om OF/CF 4 och upp). Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Stockholm (ej distansarbete)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
