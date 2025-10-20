Handläggare till Kustbevakningens Op Räddningstjänstsektion, Stockholm
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Kustbevakningen söker en handläggare till operativa räddningstjänstsektionen med placering vid Kustbevakningens kontor i Härnösand, Stockholm eller Göteborg.
Operativa räddningstjänstsektionen består av en sektionschef och nio handläggare inom områdena räddningstjänst, civilt skydd/försvar, krisberedskap och totalförsvar. Sektionen tillhör operativa planeringsenheten där ytterligare fyra sektioner ingår.
Operativa räddningstjänstsektionen ansvarar för att bryta ner och konkretisera myndighetens årliga verksamhetsplan inom sektionens verksamhetsområde samt att omsätta denna till effektiv operativ planering, så att Kustbevakningen når sina mål med verksamheten. Sektionen ansvarar även för att handlägga, samordna och följa upp frågor inom räddningstjänst-, krisberedskap- samt totalförsvarsområdet och tillser att förmågan till räddningstjänst hålls på föreskriven nivå.
Sektionens arbete präglas i hög grad av samverkan med andra nationella och internationella myndigheter och organisationer därtill tillkommer arbete med detaljplaner för operativ samverkan med årlig redovisning för aktiviteter och övningar.Dina arbetsuppgifter
Som handläggare är du sakkunnig och handlägger självständigt ärenden och remisser samt medverkar i utredning inom sektionens verksamhetsområden.
- Du medverkar i analys, planering och uppföljning av Kustbevakningens verksamhet.
- Du arbetar med planering, genomförande och uppföljning av övningar inom sektionens verksamhetsområde.
- Du arbetar med utbildningar internt och externt inom sektionens ansvarsområden.
- Du samverkar regionalt, nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer och du företräder sektionen i samverkansfrågor och projektgrupper. Du bidrar aktivt till att stödja den operativa verksamheten.
- Du bereder beslutsunderlag till avdelningens ledningsgrupp och myndighetsledningen.
- Du deltar vid behov i stab vid miljöräddningstjänst eller krisledning vid samhällsstörningar.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har en universitets- eller högskoleexamen med en för anställningen relevant inriktning alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av arbete inom Kustbevakningen eller något av myndighetens verksamhetsområden, övningsverksamhet eller totalförsvar.
Du har god samarbets- och beslutsförmåga. Du är van vid att arbeta med många olika uppgifter i ett högt tempo och kan skifta fokus från operativt till analytiskt arbete. Vidare är du utåtriktad och trivs med att föredra ärenden och redovisa inför grupp.
Vi förutsätter att du har god datorvana tillsammans med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som på engelska.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Möjlig placeringsort är Härnösand, Stockholm eller Göteborg.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil (utan trafikvillkor automatväxel), negativt drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
