Handläggare till kund i Södertälje | Heltid
Vill du arbeta som handläggare i Södertälje och stötta kunder med administration, support och implementering? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och serviceinriktad handläggare till vår kund i Södertälje. Här får du arbeta nära fleetkunder, skapa värde genom professionell kundsupport och bistå med administration kopplad till fordonsflottor. Sök tjänsten redan idag!
Ort: Södertälje
Uppdragsstar: 1 maj 2026
Arbetstider: Vardagar, mån-fre 8.00-16.45
Uppdragslängd: 2026-05-01 - 2027-09-30, eventuellt förlängning
Om jobbet
Som handläggare arbetar du i en kundnära roll där du ansvarar för att ge professionell service och administrativ support till fleetkunder. Du har daglig kontakt med fleet managers och löneadministratörer via både telefon och mejl, och deltar regelbundet i digitala kundmöten. Din roll innebär också att stötta kunder i användningen av digitala verktyg, ta fram rapporter samt bidra med förbättringsförslag kring kundernas vagnpark.
En viktig del av tjänsten är att ansvara för implementationen av nya kunder. Det innebär bland annat att inhämta nödvändig information från kunden, såsom försäkringsbolag, kontoplaner, kostnadsställen och biluppgifter, samt att samordna uppgifter med andra finans- och administrationsbolag. I samband med detta utbildar du även kunderna i de digitala system som används.
Ha daglig kontakt med fleetkunder via telefon och mejl
Genomföra kundmöten, främst digitalt
Stötta kunder i användningen av digitala verktyg och system
Ansvara för implementering av nya kunder
Inhämta uppgifter som försäkringsbolag, kostnadsställen, kontoplaner och bilinformation
Hämta in lösenofferter från finans- och administrationsbolag
Göra rapportuttag och föreslå förbättringar kopplat till kundernas vagnpark
Den vi söker
Vi söker dig som har en god administrativ förmåga, trivs i en kundnära roll och har ett professionellt förhållningssätt. Du är van att arbeta strukturerat och självständigt samtidigt som du bygger goda relationer genom ditt servicefokus. Ditt intresse för support, kommunikation och kunddialoger gör att du trivs i en roll där du är navet mellan kund, system och leverans.Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning
Erfarenhet av kundservice, främst via telefon och mejl
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
God struktur, noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av leasing eller fordonsadministration
Erfarenhet av implementering eller arbete i digitala verktyg
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
