Handläggare till kombinerad tjänst inom försörjningsstöd och färdtjänst
2025-12-08
DIN NYA ARBETSPLATS
Individ- och familjeomsorgen omfattar socialsekreterare, biståndshandläggare SoL/LSS, verkställighet, utvecklingsledare och IFO-chef.
Individ- och familjeomsorgen har ett gott arbetsklimat, en trivsam arbetsgrupp och ett prioriterat arbetsmiljöarbete.
DITT UPPDRAG
Vi söker en engagerad handläggare som vill axla en viktig kombinerad roll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära myndighetsutövning inom två olika områden:
Handläggning av försörjningsstöd: Utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innefattar bland annat samtal med sökande, upprättande av handlingsplaner, samverkan med interna och externa aktörer samt noggrann dokumentation.
Handläggning av färdtjänst: Utreda och fatta beslut om rätt till färdtjänsttillstånd och riksfärdtjänst enligt Lagen (1997:736) om färdtjänst. Detta inkluderar bedömningar av medicinska underlag och den sökandes individuella behov.
I rollen ingår att säkerställa rättssäkerheten i handläggningen, ge tydlig information och service till medborgare samt att arbeta utifrån gällande lagstiftning och lokala riktlinjer.
DIN KOMPETENS
Utbildning: Gärna relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet: Erfarenhet av att arbeta på myndighet och med människor.
Förmågor: Du har god social förmåga, är lyhörd och kan skapa förtroendefulla relationer. Arbetet kräver noggrannhet, analytisk förmåga och att du kan arbeta självständigt under eget ansvar.
Språk och IT: God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god datorvana.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av handläggning av försörjningsstöd och färdtjänst.
HÄR FÅR DU VÄRLDENS BÄSTA VARDAG
Vår kommun är lugn, trygg och trivsam - kanske främst förknippad med natursköna vidder, storslagna norrsken och idrottsliga framgångar. Men Norsjöbygden innefattar mer än så. Här är det enkelt att vistas och verka. Med naturen runt ena hörnet och arbetet runt nästa är det enkelt att kombinera nöje med nytta.
Med endast en timmes bilfärd till de två närmsta flygplatserna och en knapp halvtimmes bilfärd till bygdens tågstation är vår lilla ort lätt att nå. Men kanske är det enkelheten i själva bygden som utgör det mest unika. I centralorten finns skola, bibliotek, fritidsgård, sporthall, simhall, beachvollybollplan, ishall, fotbollshall, tennisplan, discgolf, fotbollsplan, bordtennishall, boule, skyttehall, multisportarena, skatepark, utegym, bowling, miniracing, pulkbacke, naturreservat, lekparker och elljusspår, allt på ett och samma område. Enkelt, vardagslyx och en del av det som utgör världens bästa vardag!
Vill du vara med och bidra till att människor får en bättre vardag? Vill du känna stolthet över att kunna hjälpa människor i olika skeden av livet? Vill du ha ett meningsfullt arbete som värdesätter ditt engagemang och även erbjuder dig spännande utmaningar och möjligheter till utveckling?
Då kommer du att trivas med att arbeta hos oss i Norsjö kommun. Vårt uppdrag handlar om att göra skillnad. Kom och skapa framtiden tillsammans med oss.
ÄR DU INTRESSERAD?
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse
Urval: Urval sker löpande
Norsjö kommun utgår från din kompetens under rekryteringen och mångfald en självklarhet för oss. Vi hoppas därför att du, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder känner dig välkommen att lämna in din ansökan. Vi har tron om att personal med olika bakgrund och kompetenser skapar en ökad kreativitet och kvalitet i organisationen.
