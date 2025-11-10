Handläggare till Klimatklivsenheten för Ladda Bilen
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du göra verklig skillnad för klimatet - och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? På Naturvårdsverket får du möjlighet att bidra till den gröna omställningen på riktigt. Just nu söker vi engagerade handläggare till vårt team Ladda bilen inom Klimatklivet. Tillsammans arbetar vi för att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige och minska transportsektorns klimatpåverkan. Hos oss blir du en del av ett meningsfullt uppdrag med stor samhällsnytta.
Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska växthusgasutsläpp genom att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och därmed bidra till Sveriges klimatomställning.
I uppdraget för Klimatklivet ingår att kommunicera satsningen och fördela medel för åtgärder samt att utvärdera, följa trender och utveckla satsningen. Klimatklivet är fördelat på fyra enheter med inriktning mot laddinfrastruktur, jordbruk och industri. Totalt består enheterna av ca 60 medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på den nya Klimatklivsenheten för Ladda bilen och ansvara för att handlägga ansökningar kopplat till Ladda Bilen. "Ladda bilen" är ett bidrag till installation av laddstationer för elbilar avsedda för boende eller anställda. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
I handläggningen ingår framför allt arbete med att granska ansökningar och bereda beslut om finansiellt stöd. I många fall finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till i handläggningen av en ansökan, som kan göra bedömningen komplex. Du behöver ha förmåga att identifiera och hantera olika typer av knäckfrågor samt driva beredningen av ärendet i mål genom att ta stöd från bland annat kollegor. Ansökningstrycket för Klimatklivet har varit stort vilket gjort det möjligt att bevilja många ansökningar med god klimatnytta.
Arbetet inom Klimatklivet är brett och därför kan, utöver handläggning av ansökningar, andra arbetsuppgifter inom Klimatklivet förekomma.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Universitets- eller högskoleexamen med naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning.
• Relevant arbetslivserfarenhet av investeringsstöd, bidrag eller projekt inom laddinfrastruktur eller klimat.
• Goda kunskaper i svenska och engelska muntligt såväl som skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av statsstödsregler.
• Kunskaper rörande ekonomiska kontroller.
• Erfarenhet av företagsekonomi eller andra ekonomiska analyser och kontroller.
• Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Ipax Case.
• Erfarenhet av myndighetsarbete.Publiceringsdatum2025-11-10Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, strukturerad och gillar att hålla ordning och reda. Arbetet innebär mycket kontakter med bidragssökande och andra myndigheter, det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga samt att du är professionell och kan agera i enlighet med myndighetsrollen. I handläggarrollen ska du kunna sätta dig in i företagens perspektiv, vara driven och en problemlösare. Vidare ser vi att du är flexibel och har förmåga att omprioritera om förutsättningarna förändras.
Under perioder kan det uppstå arbetstoppar. Det är därför en fördel om du har erfarenhet av att jobba mot tydliga deadlines.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningarna
Anställningarna omfattar tre tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningarnas placering är på Klimatklivsenheten för Ladda Bilen i Stockholm alternativt Östersund. Arbetet kan till viss del utföras på distans och resor kan förekomma. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Axel Nekham, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9597934