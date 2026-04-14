Handläggare till Klimatklivet med fokus på laddinfrastruktur
2026-04-14
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du använda och utveckla din kompetens för att bidra till den gröna omställningen? Då kan Naturvårdsverket vara rätt plats för dig. Vi söker nu en handläggare som vill vara med och driva utbyggnaden av laddinfrastruktur och bli en del av vårt engagerade team inom Klimatklivet.
Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser genom att möjliggöra klimatinvesteringar i företag och andra verksamheter runt om i landet. Satsningen ger aktörer möjlighet att ställa om sin verksamhet och på så sätt bidra till Sveriges klimatomställning. I uppdraget ingår att kommunicera och synliggöra Klimatklivet, att fördela medel till åtgärder som skapar stor klimatnytta samt att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera utvecklingen för att stärka och vidareutveckla satsningen över tid.
Klimatklivet är fördelat på fyra enheter, Klimatklivsenheterna för Ladda Bilen, Laddinfrastruktur, Jordbruk och Industri. Totalt består enheterna av ca 70 medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på Klimatklivsenheten för Ladda Bilen där du får en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Hos oss ansvarar du för handläggning av ansökningar inom icke-publik laddinfrastruktur och för bidraget Ladda bilen - ett stöd som gör det möjligt för bostadsrättsföreningar, organisationer och företag att installera laddstationer för boende och anställda. Som handläggare kommer du framför allt att:
Granska och bedöma ansökningar utifrån olika förordningar, ofta med flera perspektiv och ibland komplexa förutsättningar.
Bereda och föreslå beslut om finansiellt stöd.
Identifiera och hantera knäckfrågor genom att analysera underlag och samråda med kollegor och experter.
Driva ärenden i mål, även när de kräver mer utredande arbete.
Ansökningstrycket till Klimatklivet är högt - och tack vare det har vi kunnat bevilja många projekt med stor klimatnytta. Hos oss blir du en viktig del av detta arbete och får bidra direkt till att Sverige når sina klimatmål.
Eftersom arbetet inom Klimatklivet är brett kan fler arbetsuppgifter förekomma.
Din kompetens

Kvalifikationer
Högskoleexamen med naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning eller relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av ärendehandläggning på myndighet eller statliga bidrag.
Meriter:
Erfarenhet av att arbeta med investeringsstöd för klimat, miljö eller miljöprojekt
Erfarenhet av satsningar inom laddinfrastruktur, exempelvis som handläggare, leverantör, eller
God förståelse av ekonomi och arbete med nationella- och EU-förordningar
Erfarenhet av att ha arbetat i ärendehanteringssystemet Iipax Case.Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, strukturerad och gillar att hålla ordning och reda. Arbetet innebär mycket kontakter med bidragssökande och andra myndigheter, det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga samt att du är professionell i ditt sätt och kan agera i enlighet med myndighetsrollen. I handläggarrollen ska du kunna sätta dig in i företagens perspektiv, vara driven och en problemlösare. Vidare ser vi att du är flexibel och har förmåga att omprioritera om förutsättningarna förändras.
Det förekommer perioder då tempot ökar, och då är det en fördel om du känner dig trygg i att arbeta effektivt och hålla deadlines tillsammans med teamet.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid 1 år. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV. Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 maj.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Axel Nekham, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling samt arbetar för att stärka samhällets beredskap. Så ansöker du
