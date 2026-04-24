Handläggare till Kansliet för utrikes och säkerhetspolitiska frågor
Kansliet för utrikes och säkerhetspolitiska frågor, Statsrådsberedningen
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor med mycket god och aktuell kunskap inom området. Vi erbjuder en central roll med stort ansvar mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare på Statsrådsberedningens kansli för utrikes- och säkerhetspolitiska ansvara för frågor relaterade till Asien, Afrika, Latinamerika samt multilaterala organisationer. Andra geografiska och tematiska områden kan tillkomma. Eftersom tjänsten är placerad på ett till numerären litet kansli som verkar i en miljö styrd av omvärldsläget och där nya politiska prioriteringar får snabbt genomslag, kan nya arbetsområden tillkomma och arbetsuppgifterna snabbt komma att förändras.
I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp statsministerns internationella åtaganden (resor, besök, samtal, konferenser, anföranden m.m.), samt motsvarande för den nationella säkerhetsrådgivaren. En annan huvuduppgift är en informerande och rådgivande roll inom ansvarsområdet för statsministern och den nationella säkerhetsrådgivaren, samt att bistå det nationella säkerhetsrådets verksamhet.
Arbetet är omväxlande och kräver god förmåga att arbeta självständigt i ett högt tempo. Arbetet innebär många kontakter, såväl internationellt som nationellt. Ett antal tjänsteresor kommer bli aktuella. Publiceringsdatum2026-04-24Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område och som har gedigen, aktuell erfarenhet av arbete med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor inom Regeringskansliet. För att lyckas i rollen krävs mycket god kunskap om svensk statsförvaltning samt en djup förståelse för Regeringskansliets arbetsformer och processer. Du har också erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och är trygg i att hantera komplexa frågor i en sådan miljö.
Erfarenhet från arbete på utlandsmyndigheter är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi söker dig som har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, och gärna även på ytterligare språk. Du har stor vana vid att ta fram, analysera och leverera underlag av hög kvalitet, även under tidspress. Vidare är du erfaren i att hålla föredragningar samt att leda möten och arbetsprocesser.
Rollen kräver att du tar initiativ, driver frågor framåt och följer upp arbetet på ett strukturerat sätt, både självständigt och i samarbete med andra. Ett gott omdöme och hög integritet är en självklar förutsättning för tjänsten.Övrig information
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Tillträde omgående. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du som söker måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan senast den 15 maj 2026.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta tf. kanslichef Carl-Magnus Nilsson eller HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Så ansöker du
