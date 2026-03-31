Handläggare till kansliet för Östra civilområdet, Vikariat
2026-03-31
Vill du vara med och utveckla Sveriges förmåga inom civilt försvar på den högre regionala nivån i beredskapssystemet? Nu fortsätter vi att stärka uppbyggnaden av civilområdeskansliet och söker en vikarie för att jobba med lägesbild.
Vi söker dig som har ett stort intresse för civilt försvar och som med en helhetssyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt kan bidra till att utveckla och etablera verksamheten på civilområdeskansliet. Känner du igen dig i detta? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig.
Vad ingår i tjänsten?
I civilområdeskansliets uppdrag ingår samordning, samverkan, planering, handläggning och förberedelser inför och vid höjd beredskap inom civilområdet. Du kommer att ingå i arbetsgrupper som samverkar med externa aktörer på både nationell, högre regional och regional nivå. I tjänsten kommer du samverka med bl.a. länsstyrelserna inom det Östra civilområdet, sektorsmyndigheter och andra beredskapsmyndigheter samt de övriga fem civilområdeskanslierna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att;
- ta fram och sammanställa lägesbild
- delta i arbetsmöten och nätverk för att utveckla det civila försvaret
- delta i förberedelsearbete och övningar.
Är du den vi söker?
För den här tjänsten vill vi att du har
- akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- goda kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet.
Som person ser vi att du är självständig och kan ta initiativ till aktiviteter och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och konsultativt sätt. Vidare har du en analytisk förmåga som märks genom ditt sätt att hantera problem och förutsättningar ur olika perspektiv och komma med förslag till lösningar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av att arbeta i verksamhet som kräver sekretess
- god förståelse för principer och regelverk som är av betydelse under kris och krig
- erfarenhet och intresse för att arbeta med lägesbilder
- erfarenhet av analys eller utredningsarbete
- god administrativ förmåga
- erfarenhet av arbete inom FFO (Frivillig Försvars Organisation)
- B-körkort
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du också
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Mer om oss och tjänsten
Anställningen är ett vikariat, på heltid och i regel tillämpas provanställning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt men senast 1/8 och till 1/7 2027.
Civilområdeskansliet är under uppbyggnad och består av kanslichef och ett tiotal handläggare. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Resor både inom civilområdet och i landet förekommer i tjänsten.
Säkerhetsprövning
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Så rekryterar vi
I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef, kanslichef Gunilla Runberg, gunilla.runberg@lansstyrelsen.se
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass Jonsson för Saco, susann.sass-jonsson@lansstyrelsen.se
och Karolina Embring för ST, karolina.embring@lansstyrelsen.se
Referensnummer: 112-15159-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
