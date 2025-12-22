Handläggare till Kansliet för Allmänna rådet och Coreper 1
2025-12-22
Vill du arbeta brett med EU-frågor? Vi erbjuder rätt person en spännande roll med många kontaktytor i en internationell miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare på Kansliet för Allmänna rådet och Coreper 1 kommer du att arbeta med olika typer av EU-frågor. Främst kommer det att handla om att vara kontaktperson i EU-frågor mot ett eller flera departement, ta fram underlag samt delta i förberedelserna för den politiska ledningens möten och inkommande besök. Andra uppgifter kan tillkomma.
Önskad kompetens
Du har akademisk examen och erfarenhet av att arbeta med EU-frågor. Har du erfarenhet av att arbeta med EU-frågor i Regeringskansliet är det meritande. Eftersom arbetsuppgifterna främst kommer röra Landsbygd- och infrastrukturdepartementets sakområden är kunskaper rörande jordbruks-, skogsbruks-, transport- eller samanhållningspolitik särskilt meriterande. Du har god kunskap om och gärna erfarenhet av EU:s förhandlingsprocesser. Kunskap om Regeringskansliets organisation och arbetsformer och förståelse för vad som krävs i en politiskt styrd organisation är en fördel. Erfarenhet från representationen i Bryssel eller EU-institutionerna är också meriterande.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är självgående, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en roll med många kontaktytor och du har en mycket god samarbetsförmåga och en god förmåga att etablera och upprätthålla kontakter. Du är strukturerad med ett gott omdöme. Arbetet ställer stora krav på din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa samsyn i frågor som berör många. Du har lätt för att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.
Övrigt
Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 april 2026 till 31 januari 2027. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta kanslichefen Johan Krabb 08-40532 99. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan senast den 18 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
