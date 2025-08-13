Handläggare till Kammarkollegiet i Stockholm
2025-08-13
Om tjänsten
Nu söker vi en strukturerad handläggare med vana att arbeta mot deadlines och följa instruktioner till Kammarkollegiet i Stockholm. Du kommer att tillhöra Kammarkollegiets grupp för bidrag och främst arbeta med utbetalningar av medel på regeringens uppdrag. Gruppen består av två fast anställda handläggare med mångårig erfarenhet av bidragsarbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar att leta fram rätt ärende, diarieföra och registrera information i de olika system myndigheten använder (Ekonomisystemet UNIT 4, ärendehanteringssystemet Platina och Outlook).
Andra förekommande arbetsuppgifter
• Hantering av inkomna rekvisitioner
• Lägga upp nya statsbidragsärenden i ärendehanteringssystemet Platina (s.k. 10.2-ärenden)
• Hantering av återrapporteringar från bidragsmottagare
• Diarieföra regleringsbrev (s.k. 10.3-ärenden)
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget som handläggare är ett konsultuppdrag med flexibel omfattning, med start den 1 september 2025 och pågår som längst till 31 mars 2026. Uppdraget omfattar totalt högst 1000 timmar, vilket innebär att det vid heltidsarbete avslutas tidigare.
Arbetet utförs på plats i myndighetens lokaler på Slottsbacken i Stockholm.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• God datorvana
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Tidigare arbetslivserfarenhet som administratör
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-19.
Kort om kammarkollegiet
Kammarkollegiet fungerar som kapitalförvaltare, upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen. Även allmänna arvsfonden finns hos myndigheten.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
