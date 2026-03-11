Handläggare till Internationella Samverkanssektionen, FST strategienhet
Högkvarteret, Internationella Samverkanssektionen vid Försvarsstabens Strategienhet är en del av Överbefälhavarens (ÖB) och Generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens internationella relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret och Försvarsstaben, med utländska försvarsattachéer i Sverige och svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom främst försvarsområdet. Sektionen söker civila handläggare som huvudsakligen ska arbeta med ärenden relaterade till Försvarsmaktens prioriterade partnerländer och försvarssamarbeten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar med följande övergripande omfattning;
• Ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök
• Leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
• Stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med underlag kopplat till internationella samarbeten (exempelvis avtal, möten, resor och besök m m)
Kvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning krishantering och säkerhet eller säkerhetspolitik; internationella relationer; krigsvetenskap; freds- och konfliktvetenskap eller annan relevant utbildning som FM bedömer som likvärdig
• Arbetslivserfarenhet från strategisk och/eller operativ nivå, med internationell koppling
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven och har förmåga att hantera flera komplexa ärenden ofta under tidspress. Du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt vilket ställer krav på din flexibilitet. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete. Du har mycket lätt för att samarbeta med andra då samordning och kontakt med andra delar av Försvarsmakten, Regeringskansliet och andra internationella organisationer ingår i arbetsuppgifterna. Du är en van skribent och har erfarenhet av att hålla stringenta muntliga föredragningar anpassade för olika mottagare. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från tidigare befattningar inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på strategisk nivå i nära samarbete med Regeringskansliet, särskilt Försvarsdepartementet
• Erfarenhet av internationell tjänstgöring
• Erfarenhet av militär tjänstgöring, inklusive militär grundutbildning
• Språkkunskaper i tredje språk som ökar möjligheterna att lösa arbetsuppgifter inom Försvarsmaktens internationella relationer, med fokus på Försvarsmaktens prioriterade samarbetenÖvrig information
Individuell lönesättning tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om tjänsten
Peter Viklund, chef Internationella Samverkanssektionen
Telefonnummer: 08 - 788 75 00 (Växel)
Lisa Eurén Höglund, Internationella Samverkanssektionen
Telefonnummer: 08 - 788 75 00 (Växel)
Ebba Olsson, Internationella Samverkanssektionen
Telefonnummer: 08 - 788 75 00 (Växel)
Fackliga kontaktpersoner vid HKV
nås på telefon 08-788 75 00:
Stefan Ungerth (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (OFR/S)
Roger Ericsson (OFR/O)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
