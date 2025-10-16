Handläggare till internationella migrationsenheten, Justitiedepartementet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-16
Handläggare till internationella migrationsenheten, Justitiedepartementet
Vill du arbeta med migrationsfrågor i en internationell och politiskt dynamisk miljö? Vi söker nu engagerade och analytiska handläggare till Enheten för internationella migrationsfrågor.
Enheten arbetar med viseringspolitik och återvändandefrågor, förvar, förebyggande av irreguljär migration, Ukraina och samarbetet med internationella organisationer på migrationsområdet. Enheten ansvarar också för samordning av EU-arbetet när det gäller migrations- och asylfrågor, samt andra närliggande frågor. Som handläggare på internationella migrationsenheten förväntas du genomföra olika handläggande uppgifter i samarbete med kollegor. Du kommer bland annat vara en del av enhetens arbete med återvändande, och utifrån din bakgrund kan olika arbetsuppgifter inom enheten bli aktuella.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har akademisk examen med relevant inriktning. Du har aktuell erfarenhet av arbete med utrikespolitiska, internationella och/eller EU-frågor. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Har du erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter i Regeringskansliet, erfarenhet av EU-förhandlingar, samt arbete med migrationsfrågor, anser vi det meriterande. Det är även meriterande om du har god kunskap om svensk statsförvaltning och återvändandefrågor.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du arbetar strukturerat och självständigt, har hög kvalitetsmedvetenhet samt förmåga att trivas och leverera i en arbetsmiljö med högt tempo.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tjänsten avser flera tidsbegränsade anställningar till och med december 2026.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Carolina Bjuggren Glanville som är tillförordnad enhetschef, på 08-405 23 27. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
