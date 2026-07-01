Handläggare till Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för strategiska produkter / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-01
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Är du junior jurist med stort intresse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik? Har du erfarenhet av arbete på statlig myndighet? Är du dessutom en god skribent och trivs som bäst i en roll med många kontaktytor? Då är det här rollen för dig!
Vi söker nu en handläggare med placering på enheten för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som handläggare arbetar du med olika typer av frågor och tillståndsärenden kopplade till kontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt till internationella sanktioner. Rollen är bred och innebär att du varvar rutinbaserade ärenden med ärenden där ett djupare analysarbete krävs. Du arbetar självständigt fram både enklare och mer djupgående skriftliga beslutsunderlag och föredrar ärenden på enhets- eller ledningsnivå. Du har kontakter med såväl andra myndigheter som företag, både nationellt och internationellt och har ett nära samarbete med kollegor inom myndigheten. I arbetet ingår även att representera ISP externt vid exempelvis utbildningar eller möten med andra myndigheter, Regeringskansliet eller industrin. Tjänsteresor kan förekomma. Kvalifikationer
Juristexamen
Aktuell erfarenhet av ärendehantering på myndighet eller arbete inom Regeringskansliet.
Vana av att framställa skriftliga beslutsunderlag samt av att muntligen föredra ärenden.
Mycket god förmåga att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.
Meriterande
Erfarenhet av internationellt arbete, exempelvis inom eller mot Utrikesdepartementet, EU, FN eller annan internationell organisation.
Kunskap om och/eller arbete med internationella sanktioner.
Erfarenhet av frågor rörande exportkontroll.
Fullgjord notarietjänstgöring.
Erfarenhet av tillståndshandläggning.
Kunskap i ytterligare språk. Dina personliga egenskaper
För att du ska komma till din rätt tror vi att du är en analytisk person som kan ta in och bearbeta stora mängder information samt snabbt sätta dig in i nya ämnesområden och arbetsuppgifter. Du är självgående, noggrann, arbetar strukturerat och kan växla mellan uppgifter med kortare deadlines och mer komplexa utredningar som kräver längre tid. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ samtidigt som du har hög integritet. För att trivas i rollen bör du ha ett gediget intresse för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Enheten
PDA-enheten är organiserad i två grupper – Tillståndsgruppen och Gruppen för expertstöd. Tillståndsgruppen ansvarar för all löpande prövning gällande exporttillstånd och förhandsbesked. Gruppen för expertstöd ansvarar för ISP:s arbete med internationella sanktioner, tekniska utredningar och ISP:s internationella samverkan på exportkontrollområdet (det delas med Tillståndsgruppen). Vilken grupp du blir placerad i bestäms utifrån din kompetens och erfarenhet samt aktuella behov vid enheten. Enhetens resurser kan dock disponeras flexibelt om ärendeläget kräver det. Kollegorna på PDA-enheten är en proffsig grupp med stort hjärta och enorm kunskap. Här blir du snabbt en i gänget och ett betydelsefullt tillskott till enheten.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete mycket begränsad.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
Vi är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över 100 medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på effektivitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 9 augusti 2026. Referensnummer 2026–9.2–0034. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912)
171 54 SOLNA Arbetsplats
ISP Kontakt
Sanktionsansvarig
Josefin Meissner josefin.meissner@isp.se +4684063163 Jobbnummer
9986221