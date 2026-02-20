Handläggare till handläggningsenheten, sommarvikariat
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
Välkommen till oss
Stockholms Trygghetsjour är en kommunövergripande dygnet runt-verksamhet och en av fyra avdelningar på Äldreförvaltningen.
Avdelningen består av enheterna Handläggningsenheten, Jourenheten, Installation och service, Larmmottagningen och Utveckling och support. Inom avdelningen arbetar ca 120 personer.
På Handläggningsenheten arbetar 17 handläggare och en samordnare. Enheten förmedlar platser till korttidsvård samt hanterar köerna och förmedlar platser till vård- och omsorgsboenden och servicehus samt handläggning av insatsen trygghetslarm inom äldreomsorgen i Stockholms stad.
Din roll
Som handläggare arbetar du enligt delegation från samtliga stadsdelsförvaltningar i staden. Arbetet innebär kontakt med de äldre, närstående, alla stadsdelsförvaltningar, alla utförare av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, servicehus samt andra myndigheter, tex Region Stockholm.
Köhantering: Ansvara för att ledig lägenhet på vård- och omsorgsboende samt servicehus förmedlas till den som står först i kö, förmedla ledig lägenhet till den som behöver skyndsam plats på vård- och omsorgsboende. Förmedling av plats till korttidsboenden.
Handläggning av trygghetslarm: Handläggning och administration kring insatsen trygghetslarm inom Stockholms stad för personer som är 65 år och äldre. Ta emot begäran, fatta avgiftsbeslut, byta utförare mm.
Vi söker nu 3-4 kollegor, som ska vikariera för våra handläggare under sommaren. Då flera av ordinarie handläggare eventuellt kommer studera i höst finns möjlighet till förlängning för en av tjänsterna, skriv gärna om du har möjlighet till det i din ansökan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen, är socionomstuderande eller har utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig där kunskap i Socialtjänstlagen är en del av utbildningen. I rollen ingår mycket skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation, du ska därför kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Du är van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system.
Då du har många olika ärenden igång samtidigt är det grundläggande att du har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt så att du håller uppsatta tidsramar. Vidare är det viktigt att du kan skapa och bibehålla goda kontakter såväl externt som internt, samarbete är ett krav för att få arbetet att fungera. För att lyckas in din roll som handläggare behöver du ha lätt för att fatta självständiga beslut, arbeta i team och kunna upprätthålla en utmärkt service även under arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Erfarenhet av att arbeta med äldreomsorg och Paraplyet i Stockholms stad är meriterande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Stockholms Trygghetsjour, handläggningsenheten Kontakt
Jenny Granskog, enhetchef 08-50836228 Jobbnummer
9753925