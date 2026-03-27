Handläggare till gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Utbildningsdepartementet
Har du arbetat inom gymnasie- och vuxenutbildningsområdet och har erfarenhet inom statlig myndighet? Vill du ta fram underlag och bereda ärenden tillsammans med kunniga kollegor? Vi erbjuder en tjänst med stort ansvar i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten ansvarar för frågor som rör gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning i form av yrkeshögskoleutbildning och konst- och kulturutbildningar samt folkbildning.
Arbetsuppgifterna som handläggare innebär att du självständigt ansvarar för handläggning av ärenden inom ett eller flera av de områden enheten ansvarar för. Du medverkar vid framtagning av underlag och bereder ärenden av många olika slag fram till beslut. Det kan bland annat gälla lagstiftningsärenden, förordningsarbete och myndighetsuppdrag. I arbetet som handläggare utarbetar du även underlag till svar på frågor och interpellationer från riksdagen liksom svar på brev från allmänheten.
Arbetsplatsen är dynamisk, och enhetens arbete bedrivs stundtals i högt tempo som kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga att prioritera. Självständigt arbete och ansvar varvas med samarbete med kollegor - alla medarbetare bidrar till verksamhetens samlade kompetens och bidrar med kompetens i varandras frågor.
Din bakgrund.
Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan för verksamheten relevant myndighet eller organisation. Du har aktuell erfarenhet av handläggande eller utredande arbete inom något av enhetens områden och mycket god och aktuell kunskap om något eller några av enhetens områden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med frågor rörande gymnasieskolan och/eller anpassade gymnasieskolan eller arbetat med folkbildningsfrågor. Har du kunskap om lagstiftningsarbete är även detta meriterande.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Dina egenskaper.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du ha en förmåga att kunna samarbeta och vara strukturerad. Tjänsten kräver vidare att du har god problemlösande analysförmåga och att du är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Då tjänsten innebär flera kontaktytor är muntlig och skriftlig kommunikation en förutsättning i denna roll.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten avser en eller flera tillsvidareanställningar med inledande 6 månader provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Malin Norell på telefon 08-405 26 86. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark. Fackliga kontaktpersoner är Anders Jutell för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 april, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
