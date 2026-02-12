Handläggare till Gruppen för stöd och utveckling
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion, resebokning, administrativ effektivitet samt myndighetens växelfunktion. KSC fungerar som en väg in och har som mål att lösa alla inkomna frågor på ett vänligt och professionellt sätt.
Tjänsten är placerad i gruppen för stöd och utveckling på sektionen för kundcenter. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och arbetar aktivt för att utveckla sektionens tjänster för att kunna stötta kärnverksamheten på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och kreativ handläggare som trivs i en roll där service är ett av våra starkaste ledord. Arbetet är varierande och som handläggare arbetar du tätt med övriga handläggare, specialister och experter i gruppen.
Rollen innebär att arbeta i ärendehanteringssystem som ett stöd för chefer och medarbetare i verksamheten. Gruppen hanterar en stor bredd av ärenden, allt från formgivning av produktionsmaterial, webbadministration på både intern och extern webb till omarbetning av myndighetens dokument. Textbearbetning och redaktionellt arbete förekommer.
I rollen medverkar du också i uppdrag och mindre projekt på sektionen samt stöttar våra specialister och experter i olika aktiviteter.Kvalifikationer
Till rollen som handläggare söker vi dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du har lätt för att samarbeta tillsammans med andra människor och anstränger dig för att hjälpa andra. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du är noggrann och håller god kvalitet i det du gör. Du har lätt för att anpassa sig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Utbildning på högskola/universitet inom webb eller kommunikation alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av att arbeta serviceinriktat i en stödfunktion
* Erfarenhet av uppdateringar på intranät och/eller externwebb
* Goda kunskaper i att bearbeta texter
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
* Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
* Erfarenhet av arbete som administrativt chefsstöd
* Erfarenhet av redaktionellt arbete
* Erfarenhet av framtagande av grafiskt material
* Erfarenhet av arbete i Sharepoint
* Erfarenhet av arbete i Episerver/Optimizely CMS
* Kunskap i Adobe CC
* Kunskap inom design och produktion av trycksaker
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
