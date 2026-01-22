Handläggare till Gemensamma nationella utredningsgruppen, tidsbegränsad
2026-01-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Till planeringssektionen för frivård söker vi nu handläggare till den gemensamma nationella utredningsgruppen. Arbetsgruppen är placerad på planeringssektionen för frivård. Dess främsta uppgifter är att stötta lokal verksamhet inom frivård och anstalt med att genomföra utredningar inom elektronisk övervakning och Utsluss, hålla i utbildningar och mentorskap.
Målet med gruppens arbete är att stödja kriminalvårdens arbete med särskilda utslussningsåtgärder och elektronisk övervakning som verktyg i det återfallsförebyggande arbetet samtidigt som vi bidrar till att öka kriminalvårdens förutsättningar att klara kapacitetsutvecklingen.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som handläggare vid den gemensamma nationella utredningsgruppen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är framför allt fokuserade på elektronisk övervakning och utslussutredningar, och innehåller därför en hel del samverkan med lokal verksamhet. Utöver utredningar så arbetar gruppen också med att ta fram och genomföra utbildningar och handleda kollegor. Arbetsuppgifterna innebär till stor del självständigt arbete med uppgifter som kräver samordning, handläggning, koordinering och uppföljning.
Arbetsgruppen finns utspridd över landet i bland annat Norrköping, Vänersborg, Karlskoga, Linköping och Umeå. Möjliga placeringsorter är Norrköping, Malmö, Göteborg, Härnösand, Örebro eller Stockholm.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med människor och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att trivas i rollen planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt och håller tidsramar. Du tar ansvar för din uppgift och driver processer framåt. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och arbetar mot mål och fokuserar på att nå resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Flerårig erfarenhet av självständigt arbete med handläggning/utredning inom kriminalvården
* Erfarenhet av utredningar i kriminalvården med elektronisk övervakning och/eller utsluss-utredningar
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper inom Officepaketet (Word och Excel)
* Goda kunskaper inom KVR
Det är meriterande om du har:
* Akademisk utbildning som kriminalvården bedömer som relevant
* Utbildning i Frivård fördjupning, företrädelsevis med inriktning Anstalt, utsluss, samhällstjänst och IÖV
* Erfarenhet av att arbeta på distans
* Erfarenhet av samverkan mellan olika verksamhetsställen i kriminalvården
* Erfarenhet av att utbilda eller handleda andra i arbetet
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
