Handläggare till funktionen för artikel 6-auktorisering
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-02-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Energimyndigheten befinner sig i en intensiv utvecklingsfas i takt med att energi- och klimatomställningen accelererar, både nationellt och internationellt. Vi förstärker nu vårt arbete med att genomföra Parisavtalets artikel 6 och etablerar en funktion för auktorisering inom internationell utsläppshandel. Vi söker dig som är i början av karriären och som vill ta ett kvalificerat ansvar i skärningspunkten mellan internationell klimatpolitik, nationell styrning och strategisk systemanalys. Sök tjänsten och bidra till ett robust energisystem för Sverige!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - utveckla, strukturera och kvalitetssäkra
I rollen delar du din tid mellan två centrala uppdrag i energi- och klimatomställningen. Den ena delen innebär att vara med och utveckla och forma arbetet med auktorisering enligt Parisavtalets artikel 6. Du vidareutvecklar arbetssätt, rutiner och processer, handlägger inkomna ansökningar och säkerställer att regelverket omsätts i praktiken. Du följer den internationella klimatpolitiken nära för att förstå hur globala beslut påverkar vårt uppdrag och representerar myndigheten i internationella möten inom FN, där du bidrar till erfarenhetsutbyte och lärande mellan länder.
Den andra delen av tjänsten fokuserar på kvalificerad analys av klimat- och energipolitik och dess påverkan på det svenska energisystemet. Inom ramen för regeringsuppdrag tar du fram analyser och beslutsunderlag som bidrar till att utveckla styrningen av energi- och klimatomställningen.
Kvalifikationer
I den här rollen söker vi dig som är i början av din karriär. Du har en akademisk examen, motsvarande minst tre års heltidsstudier inom exempelvis statsvetenskap, eller annat område som Energimyndigheten bedömer är relevant. Du har minst sex månaders aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom klimatområdet och dokumenterad erfarenhet av arbete med Parisavtalets artikel 6. Du har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper inom IT- system och program.
Det är meriterande om du har kunskap om och arbetslivserfarenhet av analys inom energi- och klimatområdet. Har du tidigare arbetat på en statlig myndighet ser vi även det som meriterande. Publiceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
Som person är du självständig, strukturerad och gillar att ta ansvar. Du har samtidigt lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och arbetar bra med andra människor. Du driver strukturerat dina egna processer och tar ansvar för din uppgift med en hög kvalitetsmedvetenhet. Du är en god kommunikatör och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!
Om oss
Energimyndighetens analysavdelning är navet i Energimyndighetens utredningsarbete och ansvaret sträcker sig över alla typer av energi- och klimatfrågor, energi- och elsystemsfrågor, styrmedelsanalyser, uppföljning och utvärdering, prognoser och scenarier. Vi jobbar aktivt med samtliga av energipolitikens tre pelare. Regeringen är vår främsta uppdragsgivare men vi arbetar också kunskapshöjande mot samhället i stort. Regeringen har beslutat att Energimyndigheten ska utgöra ansvarig myndighet för att auktorisera och godkänna aktörer, aktiviteter och utsläppsenheter inom ramen för Parisavtalets artikel 6.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 9 mars 2026.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-001414. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mathias Normand på telefon 016-544 22 59 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720-796988. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9745967