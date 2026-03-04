Handläggare till Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet
Kammarkollegiet / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-03-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kammarkollegiet i Karlstad
, Stockholm
, Härnösand
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet, en samhällsinriktad högskoleexamen och är nyfiken på att jobba i försäkringsverksamhet med att reglera person- och olycksfallsskador? Nu erbjuder vi fyra spännande tjänster på vår försäkringsavdelning där du får möjlighet att växa och tillsammans med kompetenta kollegor utveckla verksamheten!
Kammarkollegiet är en statlig myndighet med omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och har sedan länge en central roll i den svenska statsförvaltningen. Som medarbetare på Kammarkollegiet arbetar du på medborgarnas uppdrag och bidrar till att bygga och bevara Sveriges demokrati.
Kammarkollegiets försäkringsavdelning ansvarar för att ge statliga myndigheter försäkringslösningar och stöd i riskhantering. Vår verksamhet omfattar försäkringsområdena person, resor, verksamhet och fordon, totalt ett 30-tal olika försäkringsprodukter. Kammakollegiets försäkringsavdelning finns i Karlstad och har ca 45 anställda fördelade på tre enheter och en stab. Vår verksamhet växer och vi arbetar med att digitalisera våra interna arbetssätt och utveckla e-tjänster för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi behöver därför bli fler till vår handläggning av personskador. Tjänsterna innebär att du utreder skadeanmälningar med stöd av olika underlag såsom fakturor och medicinska journaler. Du utarbetar beslut utifrån en samlad bedömning av underlag med stöd av vad som regleras i skadeståndsrätt, våra försäkringsvillkor och personskadepraxis. I tjänsterna kan även ingå att göra prövningar av egendoms- och ansvarsskador. Arbetet innebär omfattande externa kontakter med försäkrade, vårdgivare, assistansbolag, medicinska rådgivare, myndigheter med flera. De försäkrade är bland annat studenter, utlandsstationerad personal, värnpliktiga, polisaspiranter och interner. En del av vår kommunikation sker på engelska, både skriftligt och muntligt.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• universitets- eller högskoleutbildning (examen) inom samhällsvetenskap såsom statsvetenskap, sociologi, juridik eller motsvarande som Kammarkollegiet bedömer relevant för tjänsten
• några års erfarenhet med varierande handläggande arbetsuppgifter i offentlig verksamhet där du skriftligt dokumenterat beslut
• hög digital mognad
• förmåga att på ett mycket tydligt och välformulerat sätt kunna uttrycka dig på svenska och engelska muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet från självständigt utredande arbetsuppgifter, ledning av projekt- och eller utvecklingsarbete.
Som person är du drivande, ansvarstagande och trivs med att arbeta i grupp tillsammans med kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är positiv och flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du trivs med att ha breda och varierande arbetsuppgifter. Du är även intresserad av att utveckla ditt arbete och vill bidra till arbetsgruppens och verksamhetens utveckling och arbetssätt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information och ansökan
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsterna är placerade i Karlstad. Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2026.Kontakt
Om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Erland Törngren, enhetschef, e-post: erland.torngren@kammarkollegiet.se
eller telefon 054-22 12 20
Facklinga kontaktpersoner:
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 370 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), http://www.kammarkollegiet.se Jobbnummer
9778145