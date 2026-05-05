Handläggare till Fordonsförsörjning, Ekonomiavdelningen
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en handläggare till fordonsenheten som är nyfiken, analytisk och lösningsfokuserad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsort: Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå
Fordonsenheten vid ekonomiavdelningen har det samlade nationella ansvaret för funktionerna fordonsservice och myndighetens fordonsförsörjning, drivmedelsförsörjning samt det interna trafiksäkerhetsarbetet. Du kommer att ha din placering vid gruppen för nationell fordonsförsörjning och i uppdraget ingår att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten inom våra verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som handläggare kommer du att arbeta vid fordonsenheten med myndighetens fordonsförsörjning. Du jobbar nära andra kompetenser i fordonsförsörjningsprocessen. Under ledning av chefen för fordonsförsörjning kommer du arbeta med analys, planering och fördelning av Polismyndighetens fordon. Du ansvarar för att bearbeta större datamängder, ta fram förslag på vad som ska prioriteras och ge förslag på hur det ska göras. I detta arbete ingår att arbeta med planering av fordon och myndighetens fordonsförsörjningsanalys och fordonsförsörjningsplan. Som handläggare hanterar du samt planerar anläggningstillgångar och investeringar utifrån ett verksamhetens behov av fordon. Allt arbete ska utgå från god intern styrning och kontroll, med andra ord - god ordning och reda.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk examen inom området ekonomi, logistik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst tre års erfarenhet av fordonsplanering
Minst tre års erfarenhet av utvecklingsarbete inom området fordon
Minst tre års erfarenhet av analysarbete inom relevant område
God förmåga att skriva och formulera dig i tal och text på svenska
Mycket god förmåga att hantera Officepaket
Erfarenhet av att beskriva och att hantera komplexa datamängder samt presentera analysen av dessa
Svenskt medborgarskap
B-Körkort
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av förvaltning av en större organisations fordonspark
Erfarenhet av förvaltning och utveckling inom fordonsområdetDina personliga egenskaper
En förutsättning för att leverera i rollen som handläggare vid fordonsenheten är att du har en utvecklad förmåga till kommunikation och samarbete samt flexibilitet, likväl som förmåga att arbeta självständigt. Du måste vara genuint intresserad av att lära nytt, förstå och se din del i helheten. Ytterligare en förutsättning är din vilja och förmåga att lära dig nya digitala verktyg som du omsätter i arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Christina Danielsson, 010-56 154 31
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Mirjana Daneskär mirjana.daneskar@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST Region Syd, Johan Källström 070-279 11 46
ST, nås via Polisens växel 114 14
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida www.polisen.se
följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
