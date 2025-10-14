Handläggare till EU-enheten på Justitiedepartementet
EU-enheten, Justitiedepartementet
Vill du arbeta med EU-samordning och med de politiska ledningarnas internationella kontakter? Då har vi ett intressant arbete för dig.
Vi söker en eller flera handläggare som ska ingå i den del av organisationen som arbetar med den politiska ledningens internationella resor och besök, samt med EU-samordning. Den del av tjänsten som rör EU-samordning kommer främst att fokusera på samordningen av Coreper, men även andra uppgifter inom EU-samordning kan förekomma.
En stor del av arbetet utförs i nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter i departementet. Det är också vanligt med kontakter med andra departement och med intressenter utanför Regeringskansliet på såväl nationell som internationell nivå. Kontakter med de politiska staberna i departementet ingår också i arbetet.
Arbetet utförs i en miljö med stundtals högt tempo och korta tidsfrister. Ändrade förutsättningar är en del av vardagen, vilket ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Du har relevant samhällsvetenskaplig utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap gärna med specialkurser i EU-rätt/politik eller skrivit uppsats på kandidat eller magisternivå om EU-rätt/politik. Du har arbetslivserfarenhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden och erfarenhet av EU-samordning i Regeringskansliet eller på en annan myndighet. Erfarenhet från någon av EU:s institutioner eller på annat sätt erfarenhet av EU-processer i Bryssel, exempelvis EU-förhandlingar, är meriterande. Det är också viktigt att du har erfarenhet av samordning eller hantering av utgående och inkommande internationella besök.
Du har kunskap om EU:s institutioner, besluts- och rättsliga processer och mycket god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen på såväl svenska som engelska. Vidare ser vi gärna att du har kunskap om Regeringskansliet och riksdagen. Det är meriterande om du har läst specialkurser i EU-rätt/politik eller skrivit en uppsats i EU-rätt/politik på kandidat- eller magisternivå.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som person är du analytisk och självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och planerar ditt arbete men är också flexibel och kan anpassa dig till snabba förändringar.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på cirka 10 månader, med möjlighet till förlängning. Vi planerar att anställa en eller flera personer, med tillträde snarast möjligt. Observera att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Helena Garme som är biträdande enhetschef. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
