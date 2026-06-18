Handläggare till EU-enheten på Justitiedepartementet
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Handläggare till enheten för EU och internationella frågor, Justitiedepartementet
Vill du arbeta med EU-samordning och med den politiska ledningens internationella kontakter? Då har vi ett intressant arbete för dig.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en handläggare för att utgöra en del av organisationen som arbetar med EU- och internationell samordning samt den politiska ledningens internationella resor och besök. Arbetet kan bestå i att hantera inbjudningar och förfrågningar, arbeta med planering och genomförande av internationella inkommande högnivåbesök eller utgående resor för de politiska ledningarna och att samordna departementets bidrag och inspel i bl.a. EU-processer t.ex. Coreper och ministerrådet.
En stor del av arbetet utförs i nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter i departementet, ofta i ett högt arbetstempo. Ändrade förutsättningar är en del av vardagen, vilket ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet. Det är också vanligt med kontakter med andra departement och med intressenter utanför Regeringskansliet på såväl nationell som internationell nivå. Kontakter med de politiska staberna i departementet ingår också i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/. Publiceringsdatum2026-06-18Bakgrund
Du har relevant samhällsvetenskaplig akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap. Specialkurser i EU‐rätt eller EU‐politik samt uppsats på kandidat‐ eller magisternivå inom dessa områden är meriterande. Du har arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevanta arbetsområden och erfarenhet av EU‐rättsligt arbete eller EU‐samordning på myndighet i Sverige. Erfarenhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden eller av EU‐samordning i Regeringskansliet är meriterande. Erfarenhet från någon av EU:s institutioner eller på annat sätt erfarenhet av EU‐processer i Bryssel, exempelvis EU‐förhandlingar, är också meriterande.
Det är viktigt att du har erfarenhet av samordning eller hantering av utgående och inkommande internationella besök och resor. Du har kunskap om EU:s institutioner, besluts‐ och rättsliga processer samt mycket god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen på såväl svenska som engelska. Kunskaper om Regeringskansliet och riksdagen är meriterande, liksom kunskaper om protokollära frågor vid internationella bilaterala högnivåkontakter eller möten. Kunskaper i franska är också ett plus samt erfarenhet från svensk utlandsmyndighet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som person är du serviceinriktad och självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och planerar ditt arbete men är också flexibel och kan anpassa dig till snabba förändringar. Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad till och med september 2027, med tillträde snarast möjligt. Observera att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Louise Bonbeck, enhetschef på EU-enheten. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Johan Edqvist för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 juli 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9971035