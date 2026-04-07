Handläggare till EU-enheten på Justitiedepartementet
2026-04-07
EU-enheten, Justitiedepartementet
Vill du arbeta med EU-samordning och med den politiska ledningens internationella kontakter?Då har vi ett intressant arbete för dig.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en eller flera handläggare för att utgöra en del av organisationen som arbetar med EU- och internationell samordning samt den politiska ledningens internationella resor och besök. Arbetet kan bestå i att hantera inbjudningar och förfrågningar, arbeta med planering och genomförande av internationella inkommande högnivåbesök eller utgående resor för de politiska ledningarna och att samordna departementets bidrag och inspel i bl.a. EU-processer t.ex. Coreper och ministerrådet.
En stor del av arbetet utförs i nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter i departementet, ofta i ett högt arbetstempo. Ändrade förutsättningar är en del av vardagen, vilket ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet. Det är också vanligt med kontakter med andra departement och med intressenter utanför Regeringskansliet på såväl nationell som internationell nivå. Kontakter med de politiska staberna i departementet ingår också i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/. Publiceringsdatum2026-04-07Bakgrund
Du har relevant samhällsvetenskaplig utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap gärna med specialkurser i EU-rätt/politik eller skrivit uppsats på kandidat eller magisternivå om EU-rätt/politik. Du har arbetslivserfarenhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden och erfarenhet av EU-samordning i Regeringskansliet eller på en annan myndighet. Erfarenhet från någon av EU:s institutioner eller på annat sätt erfarenhet av EU-processer i Bryssel, exempelvis EU-förhandlingar, är meriterande. Det är också viktigt att du har erfarenhet av samordning eller hantering av internationella resor och besök.
Du har kunskap om EU:s institutioner, besluts- och rättsliga processer och mycket god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen på såväl svenska som engelska. Vidare ser vi gärna att du har kunskap om Regeringskansliet och riksdagen. Kunskaper om protokollära frågor vid internationella bilaterala högnivåkontakter eller möten är också meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som person är du serviceinriktad och självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och planerar ditt arbete men är också flexibel och kan anpassa dig till snabba förändringar. Övrig information
Tjänsterna är tills vidare. Vi planerar att anställa flera personer, med tillträde snarast möjligt. Observera att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Helena Garme som är tillförordnad enhetschef eller ämnesråd Marie Söderlund. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Elin Jansson för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118893".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Drottninggatan 3 (visa karta
)
103 33 STOCKHOLM Kontakt
HR-handläggare
Carl Garellick carl.garellick@regeringskansliet.se
9840187