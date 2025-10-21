Handläggare till enheter för asylprövning och initial process i Kållered.
2025-10-21
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till asylprövningen och initial process med placering i Kållered.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vi erbjuder ett menningsfullt och viktigt arbete.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet som gör skillnad - varje dag. Migrationsverkets uppdrag är omfattande, och på sikt kan din kompetens komma till nytta inom flera olika delar av verksamheten. Det finns därför goda möjligheter till utveckling och lärande över tid.
På vårt kontor i Kållered arbetar vi med asylprocessen för personer som söker internationellt skydd i Sverige samt med förlängningsärenden för dem som redan har uppehållstillstånd. Vi söker nu nya kollegor till både initialprocessen, där ansökningar registreras, och till asylprövningen, där besluten fattas.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet.
- Kunskap om hantering av förvaltningsrättsliga ärenden.
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfatenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga ärenden.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
- Handläggningsvana.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidareanställning.
Placering: Kållered.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 9 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
