Handläggare till enheten för Ukraina och Östeuropa
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2026-06-25
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Svenska institutet (SI) visar Sveriges möjligheter för världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka uppfattningen om Sverige utomlands. Se vidare på www.si.se
Var med och utveckla Sveriges samverkan med Östeuropa och Ukraina
Enheten för Ukraina och Östeuropa har i uppgift att främja samarbete med Sveriges närområde i Östersjöregionen och Östeuropa med ett särskilt fokus på Ukraina. Enheten ansvarar för att förmedla finansiellt stöd till organisationer i Sverige för internationellt samarbete. Stödet ska bidra till reformer och EU-närmande, samt ekonomisk utveckling i samarbetsländerna.
Enheten söker nu en handläggare med inriktning på att förmedla finansiellt stöd till projektsamarbeten med Östeuropa, med särskilt fokus på Armenien, Moldavien och Ukraina. I den här rollen handlägger du nya ansökningar och pågående projektstöd inom området ekonomisk utveckling, jobbskapande och handel. En viktig målsättning är att skapa förutsättningar för små och medelstora företag samt entreprenörer att utvecklas och nå marknader, särskilt med koppling till EU. I rollen ingår även att planera och genomföra möten med projektägare och samarbetspartners, både löpande inom pågående projekt och i samband med kommande utlysningar.
Vi söker dig som har:
en avslutad högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, statsvetenskap, internationella relationer eller Europastudier
minst tre års erfarenhet av arbete med handläggning, bedömning och förvaltning av projekt inom internationellt samarbete
erfarenhet av arbete med och nätverk inom svenskt näringsliv
förmåga att kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
goda kunskaper i Microsoft 365, samt vana av digitalt samarbete i Microsoft‐miljö
Det är dessutom meriterande om du har:
erfarenhet av privatsektorutveckling med länder i Östeuropa, särskilt Armenien, Moldavien och Ukraina
erfarenhet av arbete med privatsektorutveckling inom internationellt utvecklingssamarbete
Som person är du ansvarstagande och resultatorienterad, vilket tar sig uttryck i att du tar ansvar för att planera, strukturera och driva ditt eget arbete framåt. Din förmåga att analysera och uttyda information gör det möjligt för dig att se mönster och samband. Vidare har du mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med kollegor inom olika områden.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varaktighet och tillträde
Anställningen är tillsvidare med sex månaders inledande provanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka om arbetet tillåter. Publiceringsdatum2026-06-25Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Adiam Tedros. Fackliga ombud är Karin Kärr (Saco-S) och Kristina Radford (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.
Under perioden 29 juni till 31 juli är det semestertider, vilket innebär begränsade möjligheter att besvara frågor om tjänsten. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026.
Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övriga dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalsprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Som en del av urvalsprocessen kan arbetsprov begäras in.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller.
Därtill erbjuder vi flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Institutet
(org.nr 202100-4961)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska institutet Jobbnummer
9979418