Handläggare till Enheten för totalförsvarsplanering och utveckling
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Vill du arbeta med frågor som har stor betydelse för Sveriges säkerhet och utvecklingen av totalförsvaret? Försvarsdepartementet söker nu en handläggare till Enheten för totalförsvarsplanering och utveckling. Här får du arbeta i en händelserik miljö där du bidrar med analyser, beslutsunderlag och utvecklingsarbete inom frågor som rör det civila försvaret.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för totalförsvarsplanering och utveckling arbetar med att stärka Sveriges totalförsvar och civila försvar. Enheten håller samman och driver utvecklingsfrågor som rör hela det civila försvaret, exempelvis försörjningsberedskap, personalförsörjning och Natos arbete med civil beredskap. Inom Regeringskansliet ansvarar enheten för samordning av civilt försvar samt samordning mellan militärt och civilt försvar. Enheten är indelad i två grupper, gruppen för försörjningsberedskap och gruppen för utveckling av civilt försvar.
Som handläggare arbetar du med att utveckla Sveriges totalförsvar med särskilt fokus på det civila försvaret. Arbetet innebär att analysera aktuella frågor, följa upp resultat och identifiera utvecklings- och förbättringsområden med särskilt fokus på att utveckla förmågan i det civila försvaret.
En stor del av rollen består av att ta fram kvalificerade skriftliga underlag och beslutsunderlag till den politiska ledningen, ofta med korta tidsramar och höga krav på kvalitet. Du handlägger både nationella och internationella frågor. En del av arbetet innefattar även uppgifter av administrativ karaktär, exempelvis administrativt stöd till avdelningsledningen.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom den egna enheten, andra delar av Regeringskansliet samt myndigheter och andra externa aktörer. Vid behov deltar du även i avdelningens arbete vid inträffade samhällskriser.Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen samt arbetslivserfarenhet av utredande eller handläggande arbete från statlig myndighet eller annan politiskt styrd organisation som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har dessutom god förståelse för det säkerhetspolitiska läget.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i Regeringskansliet, erfarenhet av arbete med frågor inom totalförsvar eller civilt försvar samt erfarenhet från arbete med utvecklings-, styrnings- eller uppföljningsarbete inom offentlig verksamhet. Även erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer är relevant är meriterande samt kunskaper om totalförsvaret samt det civila försvarets struktur och arbetsformer.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
I denna roll behöver du även ha ett gott omdöme och en stark analytisk förmåga. Du kan prioritera och hantera olika uppgifter av olika dignitet samtidigt och du har god förmåga att ta fram underlag av hög kvalitet under tidspress. Du har lätt för att samarbeta, tar egna initiativ och är flexibel när förutsättningarna förändras.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Tobias Thulé. Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Therese Blom. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga kontaktpersoner via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 17 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10013347