Handläggare till enheten för tillståndsprövning- visstid
Statens Skolinspektion
2025-12-12
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Myndigheten är lokaliserad på fem orter. Avdelningen för tillstånd och skolors ekonomi är placerad i Stockholm.
Vi söker
Vi söker en handläggare som vill arbeta med handläggning och prövning av ärenden vid enheten för tillståndsprövning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö i fina aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Vi erbjuder förmånliga villkor så som bl.a. friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kommer att ingå i enheten för tillståndsprövning som prövar ansökningar om att starta eller utöka fristående skolors verksamhet. Just nu pågår ett arbete med att återkalla tillstånd som inte nyttjas.
I arbetet ingår i huvudsak att utreda ärenden som rör återkallelse av tillstånd som inte nyttjas, Som utredare utför du självständigt ett utredningsarbete där det bland annat ingår att inhämta, analysera och bedöma underlag samt skriva och föredra beslut. Att sammanställa information och uppdatera en digital databas med aktuella uppgifter om tillstånd ingår också i arbetet.
I ditt arbete kan kontakter med enskilda huvudmän, kommuner och allmänhet förekomma. Kvalifikationer
Du har
• högskoleutbildning eller likvärdig relevant utbildning
• minst 3 månaders aktuell erfarenhet av att återkalla tillstånd.
• god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift
• goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
• erfarenhet av databasadministration.
Det är meriterande med
• erfarenhet av arbete på Skolinspektionen.
Vi söker dig som
• är noggrann, strukturerad och har en god analytisk förmåga
• är effektiv och kan arbeta i ett högt tempo
• har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
• har lätt att arbeta såväl självständigt som med andra
Dina personliga egenskaper kommer tillmätas stor vikt vid rekryteringen.
Tjänsten
Tjänsten är visstidsanställning under 6 mån med start snarast. Omfattningen är heltid. Intervjuer kan ske löpande.
Ansökan
Skicka din ansökan i form av CV och ett personligt brev (max 1 A4). Dnr är 2025:12273 Sista ansökningsdag är den 2 jan 2026.
Frågor
För upplysningar om tjänsten, kontakta enhetschef Carin Clevesjö.
Fackliga företrädare är Caroline Engskär (Saco) och Mattias Friström (Ofr/s) Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
