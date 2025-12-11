Handläggare till Enheten för skog, miljö och forskning
Regeringskansliet / Administratörsjobb
2025-12-11
Enheten för skog, miljö och forskning, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Har du kunskap om skogspolitik eller de areella näringarnas miljö- och växtfrågor? Trivs du med att arbeta inom ett brett verksamhetsområde och har erfarenhet från offentlig verksamhet? Enheten för skog, miljö och forskning söker nu två eller flera handläggare till spännande roller mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare vid Enheten för skog, miljö och forskning kommer du få arbeta med skogspolitik eller frågor kopplade till miljö och växter. I den ena tjänsten kommer du arbete med skogspolitik med särskilt fokus på nationella skogsfrågor och vissa EU-frågor. Arbetet kan omfatta policyutveckling och genomförande av EU-lagstiftning avseende bland annat skogens biologiska mångfald, klimatåtgärder i skogen och skogsnäringens konkurrenskraft. För den andra tjänsten kommer du arbeta med miljöfrågor inom de areella näringarna samt de växtfrågor som enheten ansvarar för. En medarbetare söks också för en tillfällig tjänst på enheten som kommer att omfatta arbetsuppgifter inom både dessa områden. Arbetet kan även komma att omfatta andra uppgifter inom enhetens ansvarsområde såsom myndighetsstyrning. Det ingår också att ta fram, samordna och bereda förslag och ställningstaganden samt arbete med policyutveckling, till stöd för regeringens arbete. Du företräder verksamheten nationellt och i relevanta internationella forum samt föredrar underlag för den politiska ledningen. Resor kan ingå i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Bakgrund
Vi söker dig med en relevant akademisk examen, exempelvis statsvetare, ekonom, jurist, naturvetare, jägmästare eller agronom. Du har erfarenhet från relevant arbete på Regeringskansliet eller annan myndighet. Vidare har du god kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt. Du har kunskap kring nationell skogspolitik och de areella näringarna alternativt kunskap kring miljöarbete inom de areella näringarna. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är också krav för tjänsten.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av myndighetsstyrning eller projektledning. Även erfarenhet av EU-förhandlingar är önskvärt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att passa och trivas i den aktuella rollen är du flexibel, har gott omdöme och hög integritet. Du kommunicerar skickligt och är lojal i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se

Övrig information
Annonsen avser en eller flera tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning och en tidsbegränsad anställning på cirka 12 månader. Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Turid Tersmeden som är enhetschef, på 08-405 31 43. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
