Handläggare till Enheten för skog, miljö och forskning
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för skog, miljö och forskning, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Vill du arbeta med svensk skogspolitik eller skogliga frågor inom EU- eller internationellt samarbete? Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete mitt i händelsernas centrum. Som handläggare hos oss får du, tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, bidra till utvecklingen av skogspolitiken.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för skog, miljö och forskning ansvarar för växtfrågor, jordbrukets miljöfrågor, skogsbruk och skogsindustri, samt forskning inom de areella näringarna. Enheten ansvarar även för Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.
I rollen kommer du att arbeta med skogspolitik med särskilt fokus på både nationella skogsfrågor och EU-frågor. Arbetet kan innebära policyutveckling samt genomförande av EU-lagstiftning som rör exempelvis skogens biologiska mångfald, klimatåtgärder i skogen och skogsnäringens konkurrenskraft. Du kan också komma att arbeta med regelförenkling och det nationella skogsprogrammet.
Arbetet kan även komma att omfatta andra uppgifter inom enhetens ansvarsområde, såsom myndighetsstyrning.
I din roll ingår att ta fram, samordna och bereda svenska positioner och policyutveckling, samt att företräda verksamheten både nationellt och inom relevanta EU- och internationella forum. Du kommer också att föredra underlag för den politiska ledningen.
Resor kan ingå i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-03-11Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, ekonomi, juridik eller naturvetenskap med skoglig inriktning. Du har erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom relevant myndighet, eller av arbete i nära samverkan med sådan. Du har också erfarenhet av myndighetsstyrning eller av arbete med EU-frågor, exempelvis EU-förhandlingar.
Vidare har du EU-kunskap samt kunskap om nationell skogspolitik eller annan motsvarande kunskap om skogsnäringen eller relaterade värdekedjor.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet.
Ett krav för tjänsten är att du har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se.Övrig information
Tjänsten avser en eller flera anställningar, med fast anställning såväl som tidsbegränsad. Vid tillsvidareanställning tillämpas sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Turid Tersmeden som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck på kristina.dybeck@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9790500