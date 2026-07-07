Handläggare till Enheten för samordning och stöd
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2026-07-07
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Enheten för samordning och stöd, Socialdepartementet
Enheten för samordning och stöd arbetar på direkt uppdrag från den politiska ledningen och bistår bland annat med samordning och stöd av departementets budget- och analysarbete, myndighets- och verksamhetsstyrning, forskningsfrågor, jämställdhetsintegrering och interna administration.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare är du direkt underställd enhetschefen för enheten. Du arbetar som myndighetshandläggare för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Du ansvarar i alla delar för de processer som rör regeringens styrning och uppföljning av Forte, till exempel myndighetsdialog, regleringsbrev, budgetarbete, särskilda uppdrag, tjänstemannadialoger m.m. Du ansvarar även för att samordna och följa upp departementets forskningsfrågor. Du deltar också i enhetens arbete med att utveckla och samordna departementets arbete med budgetprocessen, myndighetsstyrning och utveckling av arbetssätt.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-07-07Bakgrund
Vi söker dig som har utbildning inom relevant område, till exempel statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Har du slutförd examen inom något av ovanstående ämnen anser vi det meriterande. Vidare har du ett par års erfarenhet av myndighetsstyrningsfrågor samt av den statliga budgetprocessen, god kunskap om den svenska statsförvaltningen och den svenska förvaltningsmodellen, samt god kunskap om rollen som myndighetshandläggare. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, samt god datorvana och erfarenhet av Officepaketet.
Har du dessutom erfarenhet av det statliga budgetsystemet Hermes, och erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha en stark samarbetsförmåga, då rollen har många kontaktytor. Vi ser även att du som söker har ett gott omdöme förstår utmaningarna med att jobba i en politiskt styrd organisation.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Anställningen avser en tidsbegränsad tjänst från september 2026 till och med februari 2027.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Julia Hagberg som är enhetschef, på tel:076-7758896. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Karl Bratt Rosén för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 juli 2026.
Observera att intervjuer kommer att ske i slutet av augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9995759