Handläggare till enheten för projektstöd
2026-05-06
Svenska institutet (SI) visar Sveriges möjligheter för världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka uppfattningen om Sverige utomlands. Se vidare på www.si.se
Vi söker en vikarierande handläggare till Östeuropaprogrammet
Enheten för projektstöd har i uppgift att främja samarbete med Sveriges närområde i Östersjöregionen och Östeuropa med ett särskilt fokus på Ukraina. Samarbetet styrs av olika strategier som beslutas av regeringen. Enheten ansvarar för att förmedla finansiellt stöd till organisationer i Sverige för internationellt samarbete. Projektstöden ska bidra till ökad kunskap, nätverk och långsiktiga samarbeten mellan Sverige och samarbetsländerna.
Enheten söker nu en vikarie med placering i den arbetsgrupp som arbetar med att förmedla finansiellt stöd till projektsamarbeten inom Östeuropaprogrammet.
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att handlägga pågående projekt i portföljen men arbete inom övrig projektstödsverksamhet kan förekomma. I rollen ingår även att planera och genomföra möten med projektägare, både löpande inom pågående projekt och informationsmöten inför utlysningar.
Vi söker dig som har:
en avslutad högskoleutbildning inom exempelvis företagsekonomi, statsvetenskap, internationella relationer eller Europastudier
erfarenhet av att arbeta med handläggning, administration och bedömning av ansökningar inom internationellt samarbete
erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete
kunskap om det svenska innovationssystemet
förmåga att kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
goda kunskaper i Microsoft 365, samt vana av digitalt samarbete i Microsoft-miljö
Det är dessutom meriterande om du har:
erfarenhet av affärsutveckling inom privat näringsliv
erfarenhet av arbete med länder i Östeuropa
Som person är du ansvarstagande och resultatorienterad, vilket tar sig uttryck i att du tar ansvar för att planera, strukturera och driva ditt eget arbete framåt. Din förmåga att analysera och uttyda information gör det möjligt för dig att se mönster och samband. Vidare har du mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med kollegor inom olika områden.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varaktighet och tillträde
Anställningen är ett vikariat som beräknas pågå mellan augusti 2026 och mars 2027.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka om arbetet tillåter. Publiceringsdatum2026-05-06Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Adiam Tedros. Fackliga ombud är Karin Kärr (Saco-S) och Kristina Radford (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 maj!
Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalsprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller.
Därtill erbjuder vi flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
