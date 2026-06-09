Handläggare till enheten för militär förmåga
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2026-06-09
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Enheten för militär förmåga vid Försvarsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare arbetar du med frågor som bland annat rör Natos aktiviteter för avskräckning och försvar, EU:s processer och projekt för att möjliggöra och förenkla militär rörlighet. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt handlägga ärenden och ta fram underlag för frågor och samordna större processer inom ansvarsområdet.
I arbetsuppgifterna ingår att inhämta och analysera underlag från Försvarsmakten, andra myndigheter samt internationella organisationer inför regeringens beslut. Vidare innebär arbetsuppgifterna att utforma underlag till den politiska ledningen, bereda svar på riksdagsfrågor, interpellationer och frågor från allmänheten.
För att lösa uppgifterna krävs förmågan att skapa och vidmakthålla kontakter internt och externt, nationellt och internationellt. Tjänsten innebär vidare att kunna företräda Försvarsdepartementet vid internationella möten och förhandlingar med koppling till området militär rörlighet.
Läs mer om Försvarsdepartementets verksamhet på http://www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-06-09Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med relevant inriktning, till exempel ekonomi, statsvetenskap, juridik eller motsvarande som bedöms likvärdig för tjänsten. Du har aktuell erfarenhet av arbete med liknande frågor i Regeringskansliet, vid statlig myndighet eller vid en internationell organisation. Vidare har du goda kunskaper om svensk offentlig förvaltning samt kunskap om försvars- och säkerhetspolitik. Tjänsten kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Kunskaper om det militära försvaret samt relevant erfarenhet av försvarsdepartementets frågor och avdelningens frågor ses som meriterande. Även erfarenhet av förhandlingsarbetet inom EU samt aktuella kunskaper om Nato, EU samt militär rörlighet ses som meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Som person har du mycket god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För att passa rollen behöver du vara flexibel och kunna hantera olika typer av uppgifter. Du har god initiativförmåga samt är ansvarstagande och van att arbeta strukturerat. Det är viktigt att du har en utvecklad analytisk förmåga samt klarar av att arbeta under tidspress.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Charlotte Forsdyke. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du även kontakta rekryteringsspecialist Therese Blom. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för Saco. Samtliga kontaktpersoner nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 juni 2026.
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 28 och 29.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9955965