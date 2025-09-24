Handläggare till Enheten för kultur och kulturmiljö
2025-09-24
Enheten för kultur och kulturmiljö, Kulturdepartementet
Vill du arbeta med frågor inom kultur och kulturmiljö? Har du erfarenhet av handläggande uppgifter och kunskap kring frågor som rör enhetens sakområde? Då kan vi erbjuda dig en intressant roll i en händelserik arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för kultur och kulturmiljö ansvarar för frågor inom bland annat bildkonst, museer, kulturmiljöfrågor, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bidrag till konstnärlig gestaltning, ersättningar och bidrag till konstnärer, stöd till regional kulturverksamhet, scenkonst, statliga insatser för den kommunala kulturskolan, film och arkitektur, form och design. Enheten samordnar även frågor om bland annat kulturella och kreativa branscher, barn- och ungdomsfrågor inom kulturområdet och flera internationella samarbeten inom kulturområdet. Enheten ansvarar för drygt 20 myndigheter, institutioner och statliga bolag.
De arbetsuppgifter som främst är aktuella är handläggning av frågor inom hela kulturområdet. Även andra sakfrågor inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. I arbetet ingår myndighetshandläggning, internationella frågor samt ansvar för utredning, analys och handläggning av löpande frågor. I arbetet som handläggare kan det ingå att medverka i arbetet med propositioner, delta i utrednings- och allmänt beredningsarbete.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
För tjänsten krävs en akademisk examen relevant för tjänsten, förslagsvis samhällskunskap, ekonomi eller juridik. Du har relevant erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter och kunskap om svensk statsförvaltning. Vidare har du god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Mycket goda kunskap i svenska och engelska i tal och skrift krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap från arbete med frågor som rör enhetens sakområde. Har du erfarenhet av att samordna processer och kunskap om Regeringskansliets arbetsformer och processer är det önskvärt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För tjänsten krävs det att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver processer självgående. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sophia Laurin som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Albin Törnblad med frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Eva Stengård för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
